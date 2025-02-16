ТОП-10 найестетичніших смартфонів останніх 15 років (фото) — Finance.ua

ТОП-10 найестетичніших смартфонів останніх 15 років (фото) 16.02.2025, 00:13 — Технології&Авто

ТОП-10 найестетичніших смартфонів останніх 15 років (фото)

Найестетичніші смартфони за останні 15 років були обрані експертами ресурсу Android Authority.

У списку опинилися моделі від HTC, Samsung, Google, OnePlus, Sony та інших виробників.

Nextbit Robin

Nextbit Robin — дуже незвичайний на вигляд телефон, але це відповідає його незвичайній передісторії.

У 2015 році Nextbit запустила Kickstarter для моделі Robin, представивши його як «хмарний» смартфон, який буде якомога менше покладатися на внутрішню пам’ять. Компанія отримала фінансування, що сягнуло 1 млн доларів всього за два тижні.

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Однак приблизно в той час, коли телефон почали постачати, початкова реакція на його продуктивність була прохолодною.

Проте, у 2017 році Razer викупила Nextbit і негайно припинила продажі та виробництво Robin. Незабаром після цього був випущений перший телефон Razer, який перейняв усі елементи дизайну Robin.

HTC One M 7

Старі шанувальники смартфонів, побачивши заголовок цієї статті, відразу зрозуміли, що HTC One M 7 буде тут. Його цілісний дизайн не тільки чудовий, але і є технічним дивом.

Два фронтальні динаміки були чудовими, а злегка вигнута задня частина робила його утримання в руці зручним.

Оболонка HTC Sense Android працювала відмінно, а налаштування домашнього екрана BlinkFeed було інтуїтивно зрозумілим і корисним.

Апаратне забезпечення камери було чудовим (для того часу, звичайно), а процесор Qualcomm Snapdragon 600 був досить швидким для 2013 року.

Насправді, єдине, чого не вистачало в HTC One M 7 , так це бездротової зарядки, яку металевий корпус не дозволяв. В іншому це був би просто ідеальний телефон Android, як за формою, так і за функціями, пише ЗМІ.

Samsung Galaxy S7 Edge

За останні кілька років індустрія смартфонів відійшла від вигнутих дисплеїв. Вони менш довговічні, менш практичні для жестів навігації і їх складніше захистити захисною плівкою.

Але в 2016 році вигнуті дисплеї тільки з’явилися, і Samsung Galaxy S7 Edge став першим телефоном з таким дисплеєм.

На відміну від попередніх пристроїв «Edge» від Samsung, Galaxy S7 Edge був вигнутим з усіх боків. Кути, передня частина, боки і навіть задня частина мали вигини. Це робило його гладким і приємним.

Він пожвавив продажі смартфонів Samsung і допоміг ще більше диференціювати сімейство Galaxy S від його головного конкурента iPhone.

Google Pixel 5

Коли в 2020 році Googl Pixel 5 був запущений, підрозділ смартфонів Google опинився в скрутному становищі. Pixel 4 став справжньою катастрофою настільки, що вся лінійка Pixel опинилася під серйозною загрозою.

Pixel 5 був переосмисленням бренду Pixel (не першим і не останнім). Але що дійсно робить Pixel 5 «дивом», так це те, що він зроблений з металу і при цьому підтримує бездротову зарядку. Google зробила це можливим, використовуючи унікальний «сітчастий» сплав із зазорами, досить великими для бездротової передачі енергії.

Ця унікальна конструкція зробила Pixel 5 преміальним і набагато міцнішим, ніж будь-який скляний телефон. Невеликий розмір і абсолютно чудова колірна гамма Sorta Sage тільки зміцнили його статус одного з найкрасивіших смартфонів року.

На жаль, Google зробила велику ставку на Pixel 5, яка не виправдалася, обравши процесора середнього рівня замість типового флагманського чіпсета, який можна було б очікувати від основної лінійки Pixel. Це був одиничний випадок, оскільки Pixel 6 знову повністю переосмислив бренд і представив чипсет Tensor.

OnePlus 9 Pro

Дзеркальне оздоблення забарвлення OnePlus 9, Morning Mist, справило враження на користувачів. Версія Forest Green була просто захоплюючою, і навіть стандартна Stellar Black виглядала виразно стильно.

Сам телефон також був найкращим за весь час існування компанії (на той час). У нього був найпотужніший процесор на той момент, система камер, яка була кроком уперед для OnePlus, і, безперечно, один із найкращих дисплеїв року.

Essential Phone

Essential Phone був одним із найбільш захопливих релізів в історії Android. Він мав примітний «родовід», будучи дітищем «дідуся» ОС Android, Енді Рубіна. Смартфон мав унікальний титаново-керамічний корпус, екран від краю до краю, який був першим з виїмкою вгорі.

Ці якості зробили єдиний телефон від Essential Products справжнім хітом. Той факт, що він постачався з майже стандартною версією Android, яка в деякі дні отримувала оновлення швидше, ніж Pixel, зробив його мрією шанувальників цієї ОС.

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На жаль, апарат був далекий від досконалості. Камера залишала бажати кращого, як з точки зору обладнання, так і програмного забезпечення. Essential також зробила величезну помилку, зробивши телефон ексклюзивним для Sprint.

Значне зниження ціни не врятувало ситуацію, і Essential зрештою скасувала запланований запуск моделі Phone 2.

Sony Xperia XZ1

Хоча більшість шанувальників Android погодяться, що Sony робить неймовірні телефони, вони зазвичай коштують дорого, їх важко дістати.

Sony за ці роки розробила кілька дійсно крутих пристроїв, і Xperia XZ1 — один із них. Його акцент на симетрії та деталях справді виділяв його з натовпу, коли його було запущено у 2017 році.

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Xperia XZ1 отримав металевий корпус, що надавало відчуття ультра-преміальності. Це був також один із перших телефонів із HDR-дисплеєм.

Цей пристрій також був приголомшливим з точки зору дизайну і змушує тужити за тими часами, коли «компактні» телефони все ще були в ходу.

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Лінійка Galaxy Note завершилася у 2020 році з випуском Galaxy Note 20 і Galaxy Note 20 Ultra. Потім смартфони Note були поглинені лінійкою Galaxy S у 2022 році, коли Samsung випустила Galaxy S22 Ultra, який був телефоном Note під іншою назвою.

Note 10 Plus залишається найкрасивішим, особливо варіант Aura Glow.

Як і OnePlus 9 Pro, згаданий раніше в цьому списку, дзеркальна задня частина моделі Aura Glow міняла кольори в різних умовах освітлення, надаючи їй чудовий і динамічний вигляд.

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Вигнуті панелі корпусу також заломлювали світло, що викликало вражаючі зорові ефекти.

Nexus 4

До того, як Google запустила лінійку Pixel, вона співпрацювала з іншими брендами для створення Nexus. Ці телефони випускалися на ОС Android і отримували оновлення програмного забезпечення швидше, ніж більшість інших, що робило їх свого роду приквелом Pixels.

Одним із таких телефонів був Nexus 4, випущений LG. Можливо, читачі погодяться, що Nexus 6P, випущений HUAWEI, був вершиною серії Nexus, мало хто може посперечатися, що Nexus 4 не був одним із найкрасивіших телефонів.

Найпримітнішим аспектом пристрою була його скляна задня панель, на матрицю якої нанесли крихітні зірочки. Це створювало враження, що смартфон буквально виблискував.

Google Pixel 4 XL

Pixel 4 були красивими, хоча і не популярними серед користувачів. Матові напрямні були приголомшливими з точки зору естетики, а помаранчева кнопка живлення красиво виділялася.

Pixel 4, можливо, і провалився в продажах, але він ніколи не стане провалом, якщо говорити про дизайн.

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