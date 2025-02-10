ТОП-6 смартфонів 2025 року із найшвидшою зарядкою — Finance.ua

ТОП-6 смартфонів 2025 року із найшвидшою зарядкою 10.02.2025, 01:29 — Технології&Авто

ТОП-6 смартфонів 2025 року із найшвидшою зарядкою

Смартфон із швидкою зарядкою вже не розкіш, а необхідність. Більше не потрібно годинами тримати телефон підключеним до мережі. Незалежно від того, чи ви постійно в русі, граєте в ігри, дивитесь відео чи ведете ділові розмови, пристрій, який заряджається за лічені хвилини, може кардинально змінити ваш досвід користування. Розгляньмо найшвидші смартфони 2025 року:

OnePlus 13

Флагман підтримує потужну 100 Вт дротову зарядку в глобальній версії та 80 Вт для США. Повністю заряджається лише за 36 хвилин, а також пропонує вражаючу 50 Вт бездротову зарядку. Оснащений інноваційною кремній-вуглецевою батареєю ємністю 6000 мАг.

Motorola Edge 50 Ultra

Беззаперечний лідер у швидкості заряджання з підтримкою 125 Вт дротової зарядки. Досягає повного заряду всього за 28 хвилин, що є найкращим показником серед усіх смартфонів. Також підтримує 50 Вт бездротову зарядку, хоча має меншу батарею — 4500 мАг.

Honor 200 Pro

Пристрій пропонує 100 Вт дротову зарядку, яка заповнює батарею за 45 хвилин. Особливо вражає бездротова зарядка потужністю 66 Вт — найшвидша серед конкурентів, хоча й потребує фірмового зарядного пристрою SuperCharging.

Realme GT 7 Pro

Оснащений 120 Вт дротовою зарядкою, яка забезпечує 50% заряду за 13 хвилин і повний заряд за 30 хвилин. Вирізняється найбільшою батареєю в глобальній версії — 6500 мАг, що працює на оптимізованій технології заряджання.

Vivo X Fold 3 Pro

Складаний смартфон із вражаючими показниками: 100 Вт дротова зарядка заповнює 38% батареї за 15 хвилин і повністю заряджає пристрій за 33 хвилини. Підтримує 50 Вт бездротову зарядку та має батарею ємністю 5700 мАг.

iQOO 13

Пропонує потужну 120 Вт дротову зарядку, яка забезпечує повний заряд за 22 хвилини. Глобальна версія оснащена батареєю на 6150 мАг, що створює оптимальний баланс між швидкістю заряджання та тривалістю роботи.

Абсолютним лідером стає Motorola Edge 50 Ultra зі 125 Вт зарядкою та найшвидшим часом повної зарядки — 28 хвилин. Проте якщо вам важлива ємність батареї, варто звернути увагу на Realme GT 7 Pro з батареєю 6500 мАг. Для прихильників бездротової зарядки найкращим вибором буде Honor 200 Pro з рекордними 66 Вт, а власникам складаних смартфонів варто придивитися до Vivo X Fold 3 Pro, який пропонує чудовий баланс характеристик.

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