ТОП-3 смартфонів з вбудованим ШІ (фото) — Finance.ua
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ТОП-3 смартфонів з вбудованим ШІ (фото)

Технології&Авто
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ТОП-3 смартфонів з вбудованим ШІ (фото)
ТОП-3 смартфонів з вбудованим ШІ (фото)
Зараз важко уявити пристрої, які з’являються на ринку та не мають інтеграції з ШІ. У 2024 році на ринку панувала жорстка конкуренція на цьому полі, що породило багато цікавих смартфонів з розширеними можливостями нейромереж.
Про три такі моделі розповідає Gizmochina.

Oppo Find X8 Pro

Як правило, інновації приходять до нас з Китаю, і це стосується також штучного інтелекту, де Oppo Find X8 Pro є одним з найкращих представників.
ТОП-3 смартфонів з вбудованим ШІ (фото)
Бренд представляє пакет функцій AI Toolbox, який містить AI Summary, AI Speak та AI Writer, які узагальнюють інформацію, записують деталі та пропонують альтернативні пропозиції відповідно.
Основною фішкою Find X8 Pro є камера, в якій AI Photo Remaster виводить фотоможливості на новий рівень. Завдяки ШІ зменшується розмитість зображень, підвищується роздільна здатність та видаляються відблиски.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Функції штучного інтелекту Galaxy AI було представлено разом із флагманською лінійкою Galaxy S24. Смартфони отримали багато функцій, завдяки використанню чипа Snapdragon 8 Gen 3.
ТОП-3 смартфонів з вбудованим ШІ (фото)
Штучний інтелект інтегровано у фірмову оболонку Samsung One UI. Користувачі отримують функції Live Translate, Interpreter, Chat Assist та Circle to Search.
Також дебютував Generative AI, який дозволяє отримувати огляди на основі ШІ, пропонуючи різну корисну інформацію з Інтернету.
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Galaxy AI пропонує корисні інструменти для редагування, стирання та створення інформації, у чому допомагають функції Edit Suggestion та Generative Edit. Нейромережі активно використовуються в оптимізації фотографій.

Google Pixel 9 Pro XL

У подібному списку не можна обійтися без одних з найкращих представників на ринку з інтеграцією штучного інтелекту — Google з їхньої лінійкою Pixel 9.
ТОП-3 смартфонів з вбудованим ШІ (фото)
Pixel 9 Pro XL працює на базі процесора Tensor G4, який створено спеціально для використання зі штучним інтелектом від Google — Gemini Assistant. Він допомагає оптимізувати фотографії, видаляти та додавати певні деталі до них.
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Функція Magic Editor дозволяє додати себе на групове фото, навіть, якщо ви не брали участь в ньому. Також наявна функція Pixel Studio, яка призначена для генерування зображень.
Роблячи скриншоти, функція Pixel Screenshots може упорядкувати та відновити інформацію з них, а Call Notes може зберігати розшифровку ваших телефонних розмов, підбиваючи підсумки.
Поки у продажу не з’явилися представники Galaxy S25, Google Pixel 9 Pro XL залишається одним з найкращих смартфонів з функціями штучного інтелекту.
За матеріалами:
Novyny.live
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