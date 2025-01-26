ТОП-6 смартфонів до 300 доларів — Finance.ua
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ТОП-6 смартфонів до 300 доларів

Технології&Авто
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ТОП-6 смартфонів до 300 доларів
ТОП-6 смартфонів до 300 доларів
Навіть у межах бюджету до 300 доларів (12 тис. грн) ви можете знайти Android-смартфон з підтримкою 5G, хорошими камерами та тривалим програмним забезпеченням. Деякі моделі навіть оснащені 3,5-мм аудіороз’ємом і слотом для microSD, які рідко зустрічаються у флагманах.
Про це пише Android Central.

Які смартфони є найкращими у ціновому діапазоні до 12 тис. грн

CMF Phone 1

Пристрій вражає модульним дизайном і можливістю заміни задньої панелі та аксесуарів.
ТОП-6 смартфонів до 300 доларів
Його яскравий OLED-дисплей і потужний процесор забезпечують комфортну роботу та чудову якість зображення. Камера дозволяє знімати якісні портрети, а оновлення безпеки отримуватиме протягом трьох років.
Ціни в Україні починаються від 9 499 грн.

Samsung Galaxy A25 5G

Galaxy A25 5G пропонує чудовий екран, місткий акумулятор і довгострокову програмну підтримку — оновлення гарантуються до Android 18.
ТОП-6 смартфонів до 300 доларів
Камера підходить для знімання в хорошому освітленні, але у темний час доби якість фотографій знижується.
Ціни в Україні починаються від 7 699 грн.

Poco X6 Pro

Смартфон має витончений дизайн і яскравий жовтий колір корпусу.
ТОП-6 смартфонів до 300 доларів
Процесор забезпечує непогану продуктивність, а AMOLED-екран має чудову якість зображення.
Проте камера поступається конкурентам, а смартфон може перегріватися при довготривалому навантаженні.
Ціни в Україні починаються від 11 524 грн.

Google Pixel 6a

Pixel 6a здатен робити неймовірно якісні фото завдяки програмному забезпеченню Google.
ТОП-6 смартфонів до 300 доларів
Попри порівняно скромні характеристики камери, цей смартфон залишається фаворитом серед любителів мобільної фотографії. Однак він отримає останнє оновлення Android у 2025 році.
Ціни в Україні починаються від 11 599 грн.

Redmi Note 13 Pro

Смартфон з одним з найкращих екранів.
ТОП-6 смартфонів до 300 доларів
Його оснащено AMOLED-матрицею із чудовою передачею кольорів. Аудіофіли оцінять підтримку Dolby Atmos.

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Через це смартфон ідеально підходить для перегляду фільмів і має тривалий час автономної роботи. Основний модуль камери може знімати дуже хороші фото, однак якість додаткових камер залишає бажати кращого.
Ціни в Україні починаються від 10 544 грн.

Moto G Stylus 5G (2024)

Смартфон має зручний стилус, який використовується для створення нотаток і редагування зображень.
ТОП-6 смартфонів до 300 доларів
Окрім цього, він має стильний дизайн з екошкіряною задньою панеллю. З мінусів — передбачено лише одне оновлення Android.
Ціни в Україні починаються від 6 320 грн.
За матеріалами:
Novyny.live
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