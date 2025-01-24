Як розпізнати зламаний зловмисниками смартфон — Finance.ua

Як розпізнати зламаний зловмисниками смартфон
Фахівці поділилися інформацією про те, як визначити, чи не був смартфон зламаний зловмисниками.
Одним із найочевидніших проявів несанкціонованого доступу є камера, що раптово активується. Крім того, під час здійснення телефонних дзвінків може виникати фоновий шум, що також є ознакою можливого злому.
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Що варто знати
Не варто ігнорувати й той факт, що смартфон почав розряджатися набагато швидше, ніж зазвичай. У разі появи таких підозр, фахівці радять негайно скинути пристрій до заводських налаштувань. Після цього настійно рекомендується змінити паролі та доступи до всіх важливих додатків.
Додатки, які були встановлені з сумнівних джерел, варто замінити на версії, завантажені з офіційних ресурсів. Найчастіше причиною злому стає недостатня обачність користувачів під час встановлення нових програм.
Довідка Finance.ua:
- Портал Tom’s Guide представив свіжий рейтинг найкращих недорогих телефонів, які рекомендовані для покупки на початку 2025 року. «Найдорожчий» телефон у добірці обійдеться в $500, а найдешевший — у районі $130.
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