Як розпізнати зламаний зловмисниками смартфон — Finance.ua

Як розпізнати зламаний зловмисниками смартфон Сьогодні 04:10 — Світ

Як розпізнати зламаний зловмисниками смартфон

Фахівці поділилися інформацією про те, як визначити, чи не був смартфон зламаний зловмисниками.

Одним із найочевидніших проявів несанкціонованого доступу є камера, що раптово активується. Крім того, під час здійснення телефонних дзвінків може виникати фоновий шум, що також є ознакою можливого злому.

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Що варто знати

Не варто ігнорувати й той факт, що смартфон почав розряджатися набагато швидше, ніж зазвичай. У разі появи таких підозр, фахівці радять негайно скинути пристрій до заводських налаштувань. Після цього настійно рекомендується змінити паролі та доступи до всіх важливих додатків.

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Додатки, які були встановлені з сумнівних джерел, варто замінити на версії, завантажені з офіційних ресурсів. Найчастіше причиною злому стає недостатня обачність користувачів під час встановлення нових програм.

Довідка Finance.ua:

Портал Tom’s Guide представив свіжий рейтинг найкращих недорогих телефонів, які рекомендовані для покупки на початку 2025 року. «Найдорожчий» телефон у добірці обійдеться в $500, а найдешевший — у районі $130.

itechua За матеріалами:

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