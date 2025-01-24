Як розпізнати зламаний зловмисниками смартфон — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як розпізнати зламаний зловмисниками смартфон

Світ
17
Як розпізнати зламаний зловмисниками смартфон
Як розпізнати зламаний зловмисниками смартфон
Фахівці поділилися інформацією про те, як визначити, чи не був смартфон зламаний зловмисниками.
Читайте також
Одним із найочевидніших проявів несанкціонованого доступу є камера, що раптово активується. Крім того, під час здійснення телефонних дзвінків може виникати фоновий шум, що також є ознакою можливого злому.

Вибрати картку

Що варто знати

Не варто ігнорувати й той факт, що смартфон почав розряджатися набагато швидше, ніж зазвичай. У разі появи таких підозр, фахівці радять негайно скинути пристрій до заводських налаштувань. Після цього настійно рекомендується змінити паролі та доступи до всіх важливих додатків.
Читайте також
Додатки, які були встановлені з сумнівних джерел, варто замінити на версії, завантажені з офіційних ресурсів. Найчастіше причиною злому стає недостатня обачність користувачів під час встановлення нових програм.

Довідка Finance.ua:

  • Портал Tom’s Guide представив свіжий рейтинг найкращих недорогих телефонів, які рекомендовані для покупки на початку 2025 року. «Найдорожчий» телефон у добірці обійдеться в $500, а найдешевший — у районі $130.
За матеріалами:
itechua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.