ТОП-10 найкращих недорогих смартфонів за ціною-якістю на початку 2025 року — Finance.ua
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ТОП-10 найкращих недорогих смартфонів за ціною-якістю на початку 2025 року

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ТОП-10 найкращих недорогих смартфонів за ціною-якістю на початку 2025 року
ТОП-10 найкращих недорогих смартфонів за ціною-якістю на початку 2025 року
Портал Tom’s Guide представив свіжий рейтинг найкращих недорогих телефонів, які рекомендовані для покупки на початку 2025 року. «Найдорожчий» телефон у добірці обійдеться в $500, а найдешевший — у районі $130.

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На думку авторитетних оглядачів, це 10 смартфонів, у яких є все, що треба середньостатистичному користувачеві.
  • Найкращий за сукупністю якостей — Google Pixel 8a. Оновлена модель бюджетної серії з яскравим 120-герцовим дисплеєм, високою автономністю, однією з найкращих камер у своєму класі та цілим набором ШІ-функцій. Якщо цього недостатньо, він пропонує рекордну підтримку оновленнями до 7 років.
  • Найбільш автономний — OnePlus 12R. Він працює від акумулятора 18 годин — це довше, ніж будь-який інший смартфон у списку. А ще він дуже швидкий (усередині топовий процесор 2022 року Snapdragon 8 Gen 2). Але камери не такі хороші, тому, якщо вам потрібен недорогий камерофон, дивіться вище.
  • Найкращий дизайн -Nothing Phone (2a). Новий апарат вийшов зі знайомою напівпрозорою задньою панеллю і підсвічуванням, які є в Nothing Phone 2, але коштує майже вдвічі дешевше. При цьому з автономністю в нього теж усе добре, чого, втім, не скажеш про якість фото.
  • Дешевий варіант для любителів познімати — Pixel 6a. Надійне комбо камер на 8 і 12.2+12 мегапікселів укупі з алгоритмами Google «витягають» картинку з будь-якої ситуації та цілком конкурують навіть із дорожчими моделями.
  • Найкращий дешевий Айфон — iPhone SE 2022. Якщо ігнорувати дизайн 2017 року, 60-герцовий дисплей і відсутність нічного режиму камери, це все одно чудовий телефон за доступною ціною з субфлагманською начинкою.
  • Незвичайний смартфон-конструктор — CMF Phone 1. Задню пластикову кришку смартфона можна міняти, для цього в комплекті є спеціальна викрутка і підтримка аксесуарів на кшталт підставок. Продуктивністю пристрій не блищить, зате коштує від 199 доларів.
  • Найкращий до 200 доларів — Moto G 5G (2024). Коштує бюджетно, при цьому є хороша автономність і задник з еко-шкіри, який змушує пристрій виглядати преміальніше.
  • Найкращий до 300 доларів — OnePlus Nord N30. Ви отримуєте великий екран 120 Гц, 12,5 години автономної роботи і швидку зарядку з 0 до 100% за годину. Але камери тут посередні.
  • Найкращий до 350 доларів — Samsung Galaxy A55. Сучасний дизайн, яскравий OLED-екран із частотою 120 Гц, крута оптика і непоганий час автономної роботи можуть зацікавити потенційного покупця.
  • Смартфон зі стилусом — Moto G Stylus 5G (2024). Таку фішку сьогодні можна знайти тільки у флагманських Samsung Galaxy Ultra.
За матеріалами:
УНІАН
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