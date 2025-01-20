Став відомий новий тренд у світі смартфонів у 2025 році — Finance.ua

Став відомий новий тренд у світі смартфонів у 2025 році Сьогодні 05:28 — Фондовий ринок

Став відомий новий тренд у світі смартфонів у 2025 році

Після 200-мегапіксельних камер і рекордних 24 ГБ ОЗП на ринку смартфонів намічається новий тренд. У першій половині 2025 року у продажу з’явиться кілька пристроїв у сегменті вище за середній з потужними процесорами і дуже ємними акумуляторами.

Як повідомляє надійний інсайдер Digital Chat Station, компанії Redmi, iQOO і Realme готуються випустити смартфони з акумуляторами на 7000/7500 мАг. Зазвичай батареї з такою ємністю використовуються в недорогих планшетах.

«Нові смартфони будуть випущені один за одним з лютого по травень. Серед девайсів з плоскими екранами і ємними батареями відбудеться велика битва», — пише Digital Chat Station.

У списку смартфонів, вихід яких очікується в першій половині 2025 року, фігурує Redmi Turbo 4 Pro, iQOO Neo 11, iQOO Z10, Realme Neo 7 SE і OnePlus Ace 5V. Деякі з новинок постачатимуться з акумулятором 6000/6500 мАг і швидкою зарядкою 20 Вт. Інші пристрої отримають більші батареї — від 7000 до 7500 мАг, хоча зарядка може бути трохи менш потужною.

Утім, це не рекорд на ринку смартфонів. Зовсім нещодавно китайські флагмани вперше отримали величезні батареї на понад 7000 мАг, наприклад Red Magic 10 Pro+ може похвалитися акумулятором 7050 мАг з підтримкою дротового заряджання 120 Вт. Але тепер такі апарати стануть більш масовими, пише джерело.

Домогтися такого приросту вдалося за рахунок переходу на кремній-вуглецеві батареї, в освоєнні яких китайські виробники смартфонів явно випереджають Apple і Samsung. Ця технологія дає змогу встановлювати особливо ємні акумулятори у звичні за товщиною корпуси.

УНІАН За матеріалами:

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