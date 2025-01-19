У 2025 році Samsung випустить новий потрійний складаний смартфон — Finance.ua
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У 2025 році Samsung випустить новий потрійний складаний смартфон

Технології&Авто
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У 2025 році Samsung випустить новий потрійний складаний смартфон
У 2025 році Samsung випустить новий потрійний складаний смартфон
Samsung готується випустити смартфон з трьома екранами, повідомляє PhoneArena.
У 2025 році Samsung представить телефон з трьома екранами, однак його висока вартість і обмежений випуск можуть завадити набути популярності.
Попри високі амбіції, Samsung не планує випустити багато таких смартфонів, оскільки виробничий процес є дуже складним. До другої половини 2025 року компанія планує випустити менш як 300 000 одиниць, що є невеликою кількістю порівняно з іншими моделями Galaxy Z Fold 7 та Z Flip 7.
Окрім того, висока ціна, ймовірно, зробить його доступним лише для обмеженого кола покупців. Смартфон, скоріш за все, отримає форму G Type, тобто складатиметься тільки всередину — так екрани будуть краще захищені.
Водночас це робить пристрій дорожчим, адже потрібно витратити значні ресурси на створення складного механізму для згинання екрана. Поки що немає точних даних про характеристики новинки, але очікується, що вона матиме великий екран — до 12,4 дюйма.
За матеріалами:
vctr.media
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