ТОП-10 найпопулярніших смартфонів: Apple і Samsung поділили лідерство — Finance.ua

ТОП-10 найпопулярніших смартфонів: Apple і Samsung поділили лідерство Сьогодні 04:12 — Технології&Авто

ТОП-10 найпопулярніших смартфонів: Apple і Samsung поділили лідерство, Фото: freepik

2024 рік став ще одним, який Apple може занести собі в актив, оскільки компанія з Купертіно домінувала на ринку смартфонів.

Про це пише GSMArena.

Які смартфони у лідерах

Згідно з останніми оцінками Canalys, серед десяти найпродаваніших смартфонів у світі, сім місць зайняли iPhone. Інші три місця були за пристроями Samsung.

Очолив рейтинг найпродаваніших смартфонів світу iPhone 15, на який припало 3% усіх проданих у світі смартфонів.

Загалом у 2024 році було продано 1,22 мільярда смартфонів, тобто базовий смартфон Apple був проданий у 36,6 мільйона екземплярів.

Другим йде iPhone 16 Pro Max, а трійку лідерів замикає iPhone 15 Pro Max.

Samsung вдалося пробратися до першої п’ятірки рейтингу з Galaxy A15, який посів четверте місце, за ним йдуть iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro та iPhone 16.

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Galaxy A15 5G опустився на восьме місце, а S24 Ultra — на дев’яте. Останнє місце в першій десятці зарезервовано за трирічним iPhone 13, на який припало 1,5% загальних світових поставок смартфонів або 18,3 мільйона одиниць.

Інша помітна зміна порівняно з минулорічним списком полягає в тому, що п’ять із десяти найкращих пристроїв були флагманськими, тоді як у минулорічному списку було чотири з десяти.

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