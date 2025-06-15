ТОП-10 надійних та недорогих авто для бездоріжжя — Finance.ua

ТОП-10 надійних та недорогих авто для бездоріжжя Сьогодні 02:32 — Технології&Авто

ТОП-10 надійних та недорогих авто для бездоріжжя

Експерти зазначають: ці бюджетні позашляховики та пікапи не підведуть навіть в екстремальних умовах. У рейтингу представлено 10 недорогих, дуже надійних, простих і довговічних автомобілів, поїздка на яких залишить лише приємні враження навіть на поганих дорогах.

Про це пише hotcars.

Лідери рейтингу

Серед кращих бюджетних повнопривідних автомобілів для бездоріжжя перше місце посідає пікап Ford F-250 1992−1997 років випуску.

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На вторинному ринку ця модель коштує в середньому 22 382 долари.

Позашляховик оснащено легендарним 7,3-літровим турбодизелем Power Stroke, завдяки якому цей потужний автомобіль має репутацію «всемогутнього» — здатного подолати будь-які складні ділянки.

Друге місце посів позашляховик Nissan Xterra 2005−2015 років. Він зібраний на тій самій міцній платформі F-Alpha, що й пікапи Nissan Frontier і Titan. Середня ціна моделі — 12 923 долари.

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Повнопривідний автомобіль оснащено 4-літровим двигуном V6 потужністю 261 кінська сила.

Третю сходинку займає культовий Jeep Cherokee XJ 1984−2001 років. Середня ціна моделі — 13 281 долар.

Його вважають одним із найкращих бюджетних автомобілів для бездоріжжя. І досі його цінують за міцну конструкцію та 4-літровий рядний шестициліндровий двигун, який, як і сам автомобіль, став легендою.

До рейтингу також увійшли:

Lexus LX 1998−2007

Lexus GX 2003−2009

Toyota Land Cruiser 1998−2007

Toyota Tundra 2000−2006

Toyota Tacoma 2005−2015

Toyota FJ Cruiser 2007−2014

Toyota 4Runner 1996−2002

MMR За матеріалами:

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