ТОП-10 міст Європи для цифрових кочівників у 2026 році Вчора 21:16 — Світ

Краків став найкращим містом Європи для цифрових кочівників у 2026 році за результатами нового дослідження аналітиків Playerstime. Місто отримало найвищу оцінку завдяки збалансованому поєднанню вартості життя, безпеки та якості інфраструктури для віддаленої роботи.

Про це повідомляє Daily Mail.

Як формувався рейтинг і які критерії враховувалися

Рейтинг найкращих міст для цифрових кочівників у Європі сформували на основі аналізу 35 популярних напрямків.

Основний акцент зробили не просто на комфорті, а на реальних витратах і умовах для віддаленої роботи.

При оцінюванні враховували одразу кілька ключових факторів:

Вартість житла та щомісячні витрати; Ціни на харчування; Швидкість і доступність інтернету; Витрати на громадський транспорт; Рівень безпеки.

Чим нижчими були витрати і вищим рівень безпеки — тим більше балів отримувало місто. Максимально можна було набрати 175 балів.

Результати показали чітку тенденцію: міста Центральної та Східної Європи значно виграють за співвідношенням ціни та якості. Вони пропонують доступне житло, дешевший транспорт і при цьому стабільний швидкий інтернет — ключовий фактор для digital nomads.

Натомість Західна та Північна Європа часто програє через високі витрати. Наприклад, у деяких містах щомісячні витрати перевищують 4000−4700 євро, що робить їх менш привабливими для довгострокового проживання.

Також дослідження показало значну різницю у вартості транспорту: якщо в Празі місячний проїзний коштує близько 22,5 євро, то в Лондоні — майже 300 євро. Рівень безпеки також суттєво відрізняється: від понад 82 балів у Дубровнику до приблизно 40 у деяких містах Франції.

Краків — найкраще місто Європи для цифрових кочівників

Краків посів перше місце в рейтингу завдяки максимально збалансованому поєднанню вартості життя, безпеки та умов для роботи онлайн. Місто отримало 161 бал із 175 можливих, що стало найвищим результатом серед усіх учасників дослідження.

Середні щомісячні витрати для цифрових кочівників у Кракові становлять близько €1423,12, що робить його одним із найдоступніших великих міст Європи.

При цьому витрати розподіляються досить комфортно:

харчування — приблизно €148 на місяць;

інтернет — близько €16;

доступні ціни на транспорт і житло.

Окремо варто відзначити рівень безпеки — 75,08 зі 100, що є високим показником для великого туристичного міста. Саме цей баланс між доступністю та безпечністю став ключовим фактором лідерства.

Краків також виграє за рахунок розвиненої інфраструктури для віддаленої роботи: стабільний швидкий інтернет, велика кількість коворкінгів, зручний громадський транспорт і активне міжнародне середовище.

На відміну від багатьох західноєвропейських міст, де витрати можуть перевищувати €4000 на місяць, Краків пропонує значно нижчий поріг входу без втрати якості життя.

Інші міста рейтингу: скільки коштує життя digital nomad у Європі

Після Кракова у рейтингу домінують міста Центральної та Південної Європи, які пропонують вигідний баланс між витратами, безпекою та якістю життя. При цьому різниця у вартості життя між лідерами та дорогими столицями ЄС залишається суттєвою — іноді в 2−3 рази.

Друге місце посіла Варшава (Польща) із середніми витратами €1 265,26 на місяць і рівнем безпеки 74,66, що навіть дешевше за Краків.

Будапешт (Угорщина), який опинився на третьому місці, має витрати близько €1 542,24, при цьому відзначається дуже доступним громадським транспортом — лише близько €23 на місяць.

Прага (Чехія) та Таллінн (Естонія) також увійшли до ТОП-5. У Празі середні витрати становлять €1 276,65, а одним із головних плюсів є дешевий транспорт — приблизно €22,5 за місячний проїзний.

Таллінн, навпаки, значно дорожчий — близько €2 627,12 на місяць, але пропонує один із найвищих рівнів безпеки (78,42).

Серед південних напрямків виділяються іспанські міста: Мадрид (€2 169,41) і Севілья (€1 912,62), а також португальські Лісабон (€1 745,27) і Порту (€1 569,29). Вони приваблюють кліматом і способом життя, але поступаються за доступністю країнам Східної Європи.

Окремо варто відзначити Дубровник (Хорватія), який має найвищий рівень безпеки — 82,23, але при цьому доволі високі витрати — близько €2 270,09 на місяць.

Для порівняння, у найдорожчих містах Європи ситуація кардинально інша:

Дублін — близько €4 700 на місяць;

Рейк’явік — приблизно €4 653;

Амстердам — близько €4 175.

Це робить їх значно менш привабливими для довгострокового життя digital nomads.

Краків, Польща;

Варшава, Польща;

Будапешт, Угорщина;

Прага, Чехія;

Таллінн, Естонія;

Мадрид, Іспанія;

Севілья, Іспанія;

Лісабон, Португалія;

Дубровник, Хорватія;

Порту, Португалія.

