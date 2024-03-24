ТОП-10 міфів про дешеві подорожі — Finance.ua

ТОП-10 міфів про дешеві подорожі Сьогодні 14:23 — Особисті фінанси

ТОП-10 міфів про дешеві подорожі

Подорож — це завжди гарна ідея. Поїздки у нові або улюблені місця можуть допомогти відпочити від напружених буднів та щоденної рутини. Проте велика кількість людей при плануванні подорожі досі керується міфами, які передалися від батьків, друзів або ж отримали з інтернету. Деякі з цих міфів насправді можуть коштувати вам грошей.

Про найпоширеніші міфи стосовно бюджетних подорожей пише видання Мета.

Міф 1: Подорожувати — завжди дорого

Побутує думка, що відпустка — це завжди великі витрати. Правда десь посередині. Можна жити на 50 доларів на день або менше в містах по всьому світу.

Є варіанти купити дешевші квитки та житло, що робить подорож куди завгодно набагато доступнішою, ніж здається на перший погляд.

Міф 2: Авіаперельоти — недешеве задоволення

Майже завжди перельоти — найбільша стаття витрат у будь-якій подорожі.

Однак є варіанти отримання дешевших авіаквитків. Для цього доведеться дещо змінити розклад або плани, однак різниця відчутна в сотні доларів, зекономлених на одному квитку.

Бронювання за кілька місяців наперед може трохи допомогти заощадити, але не так багато, як заведено вважати.

Міф 3: Скіплагінг — вдалий спосіб заощадити гроші

Скіплагінг — це «хак», коли ви купуєте квиток на дешевий рейс з пересадкою в дорогому напрямку, а потім просто виходите з літака на пересадці.

Наприклад, бронювання рейсу до Амстердама за 800 доларів з пересадкою в Лондоні замість квитка за 1000 доларів до Лондона.

Проте такий варіант може спрацювати, тільки якщо ви бронюєте авіаквиток в один кінець і маєте ручну поклажу.

Це, звичайно, допоможе зекономити кошти, однак ви ризикуєте отримати неприємності з авіакомпанією, які вже подавали на людей до суду і скасовували програми для пасажирів, які так роблять.

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Міф 4: Готелі - найкраще місце, де можна зупинитися

Більшість мандрівників розглядають лише готелі, для розміщення у відпустці. Проте існує більше опцій, де можна зупинитися дешевше.

Наприклад, існують платформи, які дозволяють знайти варіанти каучсерфінгу та хостели. Це унікальний досвід за набагато менші гроші, ніж готелі.

Такий спосіб розміщення підійде тим, хто прагне заощадити. Для шукачів розкішного відпочинку більше підійдуть готель чи курорт.

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Міф 5: AirBnB (і подібні сервіси) дешевші за готелі

Такі сайти/додатки, як AirBnB, Vrbo та інші, обіцяють заощадити ваші гроші, дозволяючи винаймати житло у людей замість того, щоб зупинятися в готелі.

Правда тут менш очевидна. Коли ці сервіси тільки з’явилися, вони часто давали чудові пропозиції по всьому світу. На жаль, зараз це все великий бізнес.

Часто ви орендуєте житло не у приватної особи, а через чиюсь орендну компанію. Додаткові збори можуть легко підняти ціну набагато вище, ніж у готелі.

Знайти вигідну пропозицію все ж можна, однак для цього доведеться провести ретельне дослідження і порівняти ціни.

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Міф 6: У хостелах погані умови

Хостели насправді можуть добре зекономити вам кошти.

Звичайно, є як хостели з хорошими умовами, так і з поганими. Проте є й погані готелі та AirBnB.

Прочитайте відгуки на сайтах, наприклад на Hostelworld.com. Вони допоможуть вам скласти уявлення про місце, де ви зупиняєтесь.

Більшість хостелів призначені для тих, кому виповнилося 18 років, і багато з них мають окремі кімнати, які коштують дешевше, ніж готелі.

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Міф 7: «Бали» на картках заощаджують гроші

Бонусні картки авіакомпаній та готелів є скрізь, і всі вони обіцяють допомогти вам оплатити наступну відпустку.

Теоретично, це правда. Можна отримати достатньо користі від цих карток, щоб виправдати їхню щорічну плату. Проблема в тому, що більшість людей, які подорожують лише раз на рік або близько того, платять набагато більше за комісії, ніж коштують переваги картки.

Ось чому банки (а також авіакомпанії та готелі) люблять ці картки. Вони заробляють більше на комісіях, ніж їм коштують ваші привілеї.

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Міф 8: Оплата в національній валюті заощадить ваші гроші

Купуючи товар або послугу під час подорожі, вам часто пропонують заплатити в місцевій валюті або одразу ж конвертувати її у валюту вашої країни.

Це не шахрайство як таке, але дуже схоже на нього. Проблема в тому, що коли ви обираєте домашню валюту, з вас стягують комісію і дають найгірший можливий обмінний курс.

Єдиний випадок, коли вам краще платити в національній валюті - це якщо ваша кредитна картка стягує комісію за іноземні транзакції. Більшість карток цього не роблять, тому варто перевірити це перед поїздкою.

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Міф 9: Краще взяти готівку

У деяких відпустках готівка може вам і не знадобитися. Усе залежить від того, куди ви їдете.

У деяких країнах все ще використовують готівку. Однак везти з собою велику кількість валюти, щоб обміняти її в пункті призначення — небезпечно.

Краще знайти місцевий банк і скористатися банкоматом, навіть якщо він платний. Це набагато безпечніше.

Деякі дебетові картки навіть відшкодовують комісію за користування банкоматом, тож ви можете користуватися будь-яким банкоматом у світі безплатно.

Міф 10: «Найкращий» час для подорожей

Цей міф є досить поширеним та неправдивим. Найкращий час для подорожі - коли у вас є час, змога і ви цього хочете.

Звичайно, є місця які краще побачити в якусь певну пору року, однак поїздки — це завжди гарна ідея, коли б вони не відбувалися.

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