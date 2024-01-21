Найбільш пріоритетний напрямок для подорожей в 2024 році в Європі — Finance.ua

Найбільш пріоритетний напрямок для подорожей в 2024 році в Європі Сьогодні 22:16

Найбільш пріоритетний напрямок для подорожей в 2024 році в Європі

Європейська асоціація туристичних агентів і туроператорів (ECTAA) назвала Болгарію «кращим напрямком» на 2024 рік.

Про це йдеться в повідомленні ECTAA, пише schengenvisainfo.com.

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За даними News. gtp, Міністерство туризму Болгарії, яке було визнано кращим напрямком ECTAA на 2024 рік, отримує можливість продемонструвати різноманітні пропозиції країни приблизно 80 000 туристичним професіоналам із ЄС.

Ця ініціатива дпє змогу вважати Болгарію найкращим вибором для своїх клієнтів, підкреслюючи її статус як найкращого напрямку.

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Висловлюючи оптимізм, генеральний секретар ECTAA Ерік Дрезін сказав, що він вірить у те, що Болгарія має потенціал стати однією з найбільш конкурентоспроможних країн у європейському туризмі, пропонуючи відпочиваючим абсолютно новий досвід.

Ми впевнені, що програма «Переважний пункт призначення» призведе до кращих і міцніших відносин між болгарськими агентами, які прибувають на роботу, і нашими членами. Генеральний секретар ECTAA Ерік Дрезін

У рамках програми «Переважний напрямок» ECTAA також планує організувати інформаційні онлайн-стійки, адаптовані до рекламних цілей Міністерства туризму Болгарії, спеціально розроблені для турагентів і туроператорів. Крім того, зростаюча присутність у соціальних мережах має на меті посилити привабливість Болгарії.

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Оголошення ECTAA збігається з нещодавньою угодою між державами-членами ЄС про скасування внутрішнього повітряного та морського контролю на кордоні з Болгарією та приєднання країни до Шенгенської зони. Очікуване приєднання до Шенгенської зони має на меті покращити подорожі, торгівлю та туризм у Болгарії.

Довідка Finance.ua:

Минулого місяця прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков підтвердив приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони по повітрю та морю з березня 2024 року.

В офіційній заяві Ради міністрів Болгарії стало відомо, що прем'єр-міністр Денков підкреслив підтримку Австрії Болгарії та інших країн ЄС під час переговорів. Перехід до приєднання до Шенгенської зони повітряним і морським транспортом знаменує собою значний крок для Болгарії та Румунії, сприяючи збільшенню зв’язку та полегшенню подорожей у межах Шенгенської зони.

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