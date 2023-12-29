Болгарія продовжила до травня програму розміщення українських біженців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Болгарія продовжила до травня програму розміщення українських біженців

Світ
21
Болгарія продовжила до травня програму розміщення українських біженців
Болгарія продовжила до травня програму розміщення українських біженців
Уряд Болгарії продовжив до кінця квітня 2024 року схему державної підтримки для розміщення українців, які отримали тимчасовий захист, рятуючись від війни.
Про це повідомляє The Sofia Globe.
Схему держпідтримки біженцям з України, яка включала надання фінансової підтримки для місць перебування біженців, вперше запровадив болгарський уряд невдовзі після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.
Читайте також
Її дія мала закінчитися 31 грудня 2023 року, проте чинний уряд вирішив продовжити її до 30 квітня 2024-го.
Згідно з даними на офіційному урядовому порталі, за час повномасштабної війни 2 133 450 українців приїхали у Болгарію, з них 52 125 залишаються в країні досі.
Для отримання тимчасового захисту зареєструвався 171 571 українець. За державною схемою розміщено 6919 осіб.
Читайте також
Як повідомлялося, статус тимчасового захисту у країнах ЄС станом на 31 жовтня мали 4,24 млн людей, які залишили Україну внаслідок повномасштабного вторгнення рф.
У жовтні дію Директиви тимчасового захисту ЄС, яка надає українським біженцям право легально перебувати на території країн Євросоюзу, продовжили до березня наступного року.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.