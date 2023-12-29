Болгарія продовжила до травня програму розміщення українських біженців — Finance.ua

Болгарія продовжила до травня програму розміщення українських біженців Сьогодні 19:39 — Світ

Болгарія продовжила до травня програму розміщення українських біженців

Уряд Болгарії продовжив до кінця квітня 2024 року схему державної підтримки для розміщення українців, які отримали тимчасовий захист, рятуючись від війни.

Схему держпідтримки біженцям з України, яка включала надання фінансової підтримки для місць перебування біженців, вперше запровадив болгарський уряд невдовзі після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.

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Її дія мала закінчитися 31 грудня 2023 року, проте чинний уряд вирішив продовжити її до 30 квітня 2024-го.

Згідно з даними на офіційному урядовому порталі, за час повномасштабної війни 2 133 450 українців приїхали у Болгарію, з них 52 125 залишаються в країні досі.

Для отримання тимчасового захисту зареєструвався 171 571 українець. За державною схемою розміщено 6919 осіб.

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Як повідомлялося, статус тимчасового захисту у країнах ЄС станом на 31 жовтня мали 4,24 млн людей, які залишили Україну внаслідок повномасштабного вторгнення рф.

У жовтні дію Директиви тимчасового захисту ЄС, яка надає українським біженцям право легально перебувати на території країн Євросоюзу, продовжили до березня наступного року.

Укрінформ За матеріалами:

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