Купити нерухомість у Болгарії: ціни та процедура — Finance.ua

Купити нерухомість у Болгарії: ціни та процедура
Болгарія — країна Євросоюзу, де найдоступніша нерухомість: і за ціною, і за вимогами до іноземних покупців, і за пропозицією на ринку.
Однокімнатна квартира у Софії може коштувати від 35 тис. євро. Нерухомість для відпочинку стартує від 1000 до 1400 євро за «квадрат», свідчить аналітика порталу flombu.ua.
Придбати квартиру в Болгарії українцеві не проблема. Для цього не знадобляться додаткові дозволи чи умови. А ось купити будинок у цій країні іноземцеві складніше.
Як купити будинок у Болгарії
Купівля нерухомості у Болгарії для громадян інших країн відрізняється за видом об'єкта. Законодавство країни не встановлює обмежень чи особливих вимог до закордонних покупців квартир.
Щоб купити апартаменти в Болгарії, іноземному громадянину достатньо закордонного паспорта. Чого не скажеш про купівлю будинку.
Як купити будинок у Болгарії на вторинному ринку
Купівля будинку у Болгарії, відповідно, передбачає покупку земельної ділянки. А продаж землі приватним особам-іноземцям у цій країні заборонений.
Щоб укласти угоду про купівлю приватного будинку з прибудинковою землею, іноземцеві потрібно зареєструвати у цій країні юридичну особу. На це знадобиться до 30 робочих днів і орієнтовно 1500 євро.
Як купити особняк чи квартиру в Болгарії від забудовника
Обравши будинок (котедж, таунхаус) або квартиру у Болгарії від будівельної компанії, іноземний громадянин укладає договір із забудовником і зобов’язується сплачувати за потенційне житло за такими пропорціями 30−30−40:
- первинний внесок — 30%;
- 30% від ціни іноземець сплачує після фактичного зведення нерухомості;
- 40% вартості будинку іноземний покупець сплачує після нотаріального оформлення угоди купівлі-продажу.
Житло на нульовому етапі будівництва у Болгарії на 40% дешевше, ніж готове.
Процедура купівлі нерухомості у Болгарії
Процес купівлі-продажу нерухомого майна у Болгарії схожий на усталений в Україні.
1. Вибір об'єкта
Доволі різноманітна нерухомість у Болгарії приваблює закордонних інвесторів, незважаючи на сезон. Тут можна купити квартиру у європейському розвиненому місті, на морському узбережжі або у гірськолижній зоні.
Вибрати нерухомість у Болгарії можна самостійно — на місцевих сайтах з пошуку нерухомості - або з допомогою рієлторських агентств.
2. Підписання попереднього договору про купівлю-продаж нерухомості
На відміну від української системи купівлі-продажу нерухомості, попередній договір про купівлю житла у Болгарії укладати обов’язково.
У попередній угоді про купівлю житла у Болгарії фіксують вартість об'єкта та коли підписуватимуть основний договір. Також прописують відповідальність сторін за порушення умов попереднього договору.
Попередній договір про купівлю нерухомості у Болгарії виконує дві основні функції:
- «розв'язує» руки продавцеві у підготовці житла і документів до продажу. Зокрема, призупиняють огляди об'єкта для інших клієнтів;
- стабілізує становище покупця, який на умовах попередньої угоди резервує житло для подальшої купівлі.
3. Внесення депозиту за нерухомість
Для фінансового підкріплення майбутньої угоди про купівлю-продаж нерухомості у Болгарії покупець вносить на депозитний рахунок нотаріуса від 2 до 4 тис. євро авансу, залежно від погодженої суми за об'єкт.
Якщо покупець відмовиться від покупки, то за невиконання домовленостей втратить внесений резерваційний завдаток. Якщо ж передумає продавець, він зобов’язується повернути потенційному покупцеві аванс у подвійному розмірі.
4. Відкриття рахунку в болгарському банку
Для повного розрахунку за нерухомість у Болгарії іноземцеві потрібно відкрити банківський рахунок, оскільки оплата за об'єкт — безготівкова.
5. Укладення основного договору про купівлю-продаж нерухомості
Підписують і засвідчують основний договір про купівлю житла у Болгарії у нотаріуса. Покупець повинен пред’явити непротермінований закордонний паспорт, продавець — усі необхідні документи на нерухомість.
6. Реєстрація права власності на об'єкт
У Болгарії після офіційного переходу права власності на нерухомість до іноземного громадянина потрібно зареєструвати документи на помешкання:
- у суді - за місцем реєстрації житла;
- у державному реєстрі власності;
- та у податковій службі.
Податки і додаткові витрати під час купівлі нерухомості у Болгарії
Маючи намір придбати житло у Болгарії, варто розширити бюджет орієнтовно на кілька тисяч євро, щоб оплатити супутні витрати і податки.
1. Податок на перехід права власності на житло — 4% від його ціни.
2. Нотаріальний збір становить 1% від ринкової ціни житлової нерухомості.
3. На покриття реєстраційних платежів у Булстаті (портал електронних послуг) доведеться виділити 0,1% від встановленої вартості нерухомого майна.
4. Витрати на переклад документації - 80 євро.
5. Оплата послуг рієлтора — від 2% вартості підписаної угоди.
6. Щорічний податок на нерухомість становить приблизно 70−100 євро.
7. Страхування нерухомості від пожеж, стихійних лих тощо сягає 150−250 євро на рік залежно від вартості об'єкта.
Щоб купити квартиру у Болгарії, українцеві достатньо дійсного закордонного паспорта. Для купівлі будинку у цій країні потрібно зареєструватися як юридична особа.
Процедура купівлі-продажу нерухомості у Болгарії оперативна і може зайняти лише місяць.
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