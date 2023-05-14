Купити нерухомість у Болгарії: ціни та процедура — Finance.ua

Купити нерухомість у Болгарії: ціни та процедура Сьогодні 16:31 — Нерухомість

Купити нерухомість у Болгарії: ціни та процедура

Болгарія — країна Євросоюзу, де найдоступніша нерухомість: і за ціною, і за вимогами до іноземних покупців, і за пропозицією на ринку.

Однокімнатна квартира у Софії може коштувати від 35 тис. євро. Нерухомість для відпочинку стартує від 1000 до 1400 євро за «квадрат», свідчить аналітика порталу flombu.ua

Придбати квартиру в Болгарії українцеві не проблема. Для цього не знадобляться додаткові дозволи чи умови. А ось купити будинок у цій країні іноземцеві складніше.

Як купити будинок у Болгарії

Купівля нерухомості у Болгарії для громадян інших країн відрізняється за видом об'єкта. Законодавство країни не встановлює обмежень чи особливих вимог до закордонних покупців квартир.

Щоб купити апартаменти в Болгарії, іноземному громадянину достатньо закордонного паспорта. Чого не скажеш про купівлю будинку.

Як купити будинок у Болгарії на вторинному ринку

Купівля будинку у Болгарії, відповідно, передбачає покупку земельної ділянки. А продаж землі приватним особам-іноземцям у цій країні заборонений.

Щоб укласти угоду про купівлю приватного будинку з прибудинковою землею, іноземцеві потрібно зареєструвати у цій країні юридичну особу. На це знадобиться до 30 робочих днів і орієнтовно 1500 євро.

Читайте також Ціни на квартири у новобудовах Києва знизилися: скільки зараз коштує нерухомість

Як купити особняк чи квартиру в Болгарії від забудовника

Обравши будинок (котедж, таунхаус) або квартиру у Болгарії від будівельної компанії, іноземний громадянин укладає договір із забудовником і зобов’язується сплачувати за потенційне житло за такими пропорціями 30−30−40:

первинний внесок — 30%;

30% від ціни іноземець сплачує після фактичного зведення нерухомості;

від ціни іноземець сплачує після фактичного зведення нерухомості; 40% вартості будинку іноземний покупець сплачує після нотаріального оформлення угоди купівлі-продажу.

Житло на нульовому етапі будівництва у Болгарії на 40% дешевше, ніж готове.

Процедура купівлі нерухомості у Болгарії

Процес купівлі-продажу нерухомого майна у Болгарії схожий на усталений в Україні.

1. Вибір об'єкта

Доволі різноманітна нерухомість у Болгарії приваблює закордонних інвесторів, незважаючи на сезон. Тут можна купити квартиру у європейському розвиненому місті, на морському узбережжі або у гірськолижній зоні.

Вибрати нерухомість у Болгарії можна самостійно — на місцевих сайтах з пошуку нерухомості - або з допомогою рієлторських агентств.

2. Підписання попереднього договору про купівлю-продаж нерухомості

На відміну від української системи купівлі-продажу нерухомості, попередній договір про купівлю житла у Болгарії укладати обов’язково.

У попередній угоді про купівлю житла у Болгарії фіксують вартість об'єкта та коли підписуватимуть основний договір. Також прописують відповідальність сторін за порушення умов попереднього договору.

Попередній договір про купівлю нерухомості у Болгарії виконує дві основні функції:

«розв'язує» руки продавцеві у підготовці житла і документів до продажу. Зокрема, призупиняють огляди об'єкта для інших клієнтів;

стабілізує становище покупця, який на умовах попередньої угоди резервує житло для подальшої купівлі.



3. Внесення депозиту за нерухомість

Для фінансового підкріплення майбутньої угоди про купівлю-продаж нерухомості у Болгарії покупець вносить на депозитний рахунок нотаріуса від 2 до 4 тис. євро авансу, залежно від погодженої суми за об'єкт.

Якщо покупець відмовиться від покупки, то за невиконання домовленостей втратить внесений резерваційний завдаток. Якщо ж передумає продавець, він зобов’язується повернути потенційному покупцеві аванс у подвійному розмірі.

4. Відкриття рахунку в болгарському банку

Для повного розрахунку за нерухомість у Болгарії іноземцеві потрібно відкрити банківський рахунок, оскільки оплата за об'єкт — безготівкова.

5. Укладення основного договору про купівлю-продаж нерухомості

Підписують і засвідчують основний договір про купівлю житла у Болгарії у нотаріуса. Покупець повинен пред’явити непротермінований закордонний паспорт, продавець — усі необхідні документи на нерухомість.

6. Реєстрація права власності на об'єкт

У Болгарії після офіційного переходу права власності на нерухомість до іноземного громадянина потрібно зареєструвати документи на помешкання:

у суді - за місцем реєстрації житла;

у державному реєстрі власності;

та у податковій службі.

Податки і додаткові витрати під час купівлі нерухомості у Болгарії

Маючи намір придбати житло у Болгарії, варто розширити бюджет орієнтовно на кілька тисяч євро, щоб оплатити супутні витрати і податки.

1. Податок на перехід права власності на житло — 4% від його ціни.

2. Нотаріальний збір становить 1% від ринкової ціни житлової нерухомості.

3. На покриття реєстраційних платежів у Булстаті (портал електронних послуг) доведеться виділити 0,1% від встановленої вартості нерухомого майна.

4. Витрати на переклад документації - 80 євро.

5. Оплата послуг рієлтора — від 2% вартості підписаної угоди.

6. Щорічний податок на нерухомість становить приблизно 70−100 євро.

7. Страхування нерухомості від пожеж, стихійних лих тощо сягає 150−250 євро на рік залежно від вартості об'єкта.

Щоб купити квартиру у Болгарії, українцеві достатньо дійсного закордонного паспорта. Для купівлі будинку у цій країні потрібно зареєструватися як юридична особа.

Процедура купівлі-продажу нерухомості у Болгарії оперативна і може зайняти лише місяць.

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.