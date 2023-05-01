Нерухомість в Італії: ціни, процедура купівлі, податки — Finance.ua

Нерухомість в Італії: ціни, процедура купівлі, податки Сьогодні 14:03 — Світ

Нерухомість в Італії: ціни, процедура купівлі, податки

Ексклюзивна вілла на березі моря, фешенебельні апартаменти у Мілані чи Римі, компактна квартира-студія для періодичного проживання: варіанти житла в Італії різноманітні за параметрами, розташуванням і вартістю. А об’єднує їх висока інвестиційна привабливість з низькими ризиками.

Як кажуть експерти flombu.ua , ринок нерухомості в Італії — стабільний і захищений, навіть для іноземних громадян.

Чи може українець купити нерухомість в Італії

Законодавством Італії не передбачено заборон на купівлю нерухомості громадянами інших країн, хоч і контроль за такими угодами більш ретельний. Також іноземцям не потрібно отримувати дозвіл від влади на купівлю нерухомого майна.

Українці можуть безперешкодно купувати нерухомість в Італії. Водночас купівля житла в цій країні не надає преференцій в отриманні дозволу на проживання і не спрощує умови для офіційного працевлаштування.

У деяких країнах купівля житла є «зеленим світлом» для іноземця в отриманні громадянства. В Італії ці правила діють навпаки: якщо ви започаткували тут свою справу, вам можуть надати посвідку на проживання. А купівля нерухомості — це лише один із важливих для цього аргументів. Стати громадянином Італії, придбавши тут житло, неможливо.

Скільки це коштує

Ціни на нерухомість в Італії формуються залежно від наближеності об’єкта до визначних місць і курортів країни.

У центральній частині Італії, а також у столиці вартість одного метра квадратного житла становить від 5 до 11 тисяч євро. У північному регіоні країни — 7-10 тисяч євро.

У Лігурії, на Лазурному березі Італії, квартира площею 60 м2 обійдеться орієнтовно від 160 тис. євро.

Бюджетне житло в Італії можна купити на півдні Апеннінського півострова. Двокімнатна квартира площею 50 кв. м., розташована на південному заході країни, вартуватиме від 55 тисяч євро. Квартира-студія у цьому регіоні обійдеться від 25 тисяч євро. У Калабрії продаж двокімнатної квартири стартує від 65 тис. євро.

В Італії найнижчі ціни на помешкання, які потребують капітального або сучасного інтер’єрного ремонту. Найперше йдеться про старий житловий фонд, особливо у сільській місцевості.

Загалом вік житлової італійської нерухомості значно триваліший, аніж прийнято вважати в Україні. Пропозиції з вторинного і первинного ринку нерухомості в Україні можна переглянути за посиланням. Старим житлом в Італії вважаються будівлі, зведені до 80-х років. Тобто італійські будинки, які збудовані менше 40 років тому, ще не вважаються старими.

Купівля-продаж нерухомості в Італії: як це відбувається

Процедура купівлі нерухомості в Італії — це багато документів і прописування зобов’язань, навіть проміжних. Італійці — прихильники паперових домовленостей. Тому кожен крок у купівлі нерухомості, навіть торг між покупцем і продавцем, тут відображають у документах.

Процедура затяжна. Може зайняти до півроку.

Найперше, з чого слід розпочати купівлю нерухомого майна в сонячній Італії, — це отримання ідентифікаційного податкового номера — codice fiscale. Також варто відкрити рахунок в італійському банку. Це займає певний час, за який можна переглядати пропозиції.

Якщо ви обрали об’єкт з вторинного ринку нерухомості, його слід юридично перевірити. Для цього в Італії звертаються до нотаріуса. У купівлі-продажі нерухомості нотаріус має багато повноважень.

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Якщо об’єкт без обтяжень, покупець вносить за нього аванс — 5-10% від вартості. Розпочинається підготовка нерухомості до продажу.

Якщо у покупця немає всієї суми для оплати за об’єкт, підписують попередній договір, у якому встановлюють дату укладення основної угоди про купівлю-продаж нерухомого майна.

Підписання основного договору відбувається у нотаріуса, який зачитує його уголос. Договір укладається двома мовами.

Реєстрацію права власності теж виконує нотаріус. Ця процедура може тривати до 4 місяців. По її завершенні новий власник може заїжджати у житло і розпочинати переукладення угод про користування комунальними благами — електрикою, водою, газом.

Податки і додаткові платежі при купівлі нерухомості в Італії

Більшість додаткових витрат під час купівлі-продажу нерухомого майна в Італії розділяються, зважаючи на те, на первинному чи вторинному ринку реалізується об’єкт.

1. Якщо йдеться про купівлю житла від будівельної компанії, покупець оплачує:

4-22% ПДВ від кадастрової вартості апартаментів;

встановлений іпотечний податок;



встановлений кадастровий збір;



гербовий збір.



2. Якщо покупка нерухомості відбувається на вторинному ринку, іноземний покупець оплачує:

гербовий збір — 7%;

кадастровий податок — 1%.



Оподаткування під час купівлі-продажу нерухомого майна залежить і від інших чинників. Скажімо, чи є покупець резидентом Італії, чи стане нерухомість його основним місцем проживання, до якого класу нерухомого майна входить помешкання.

Послуги нотаріуса, ріелтора, а також перекладача покупець оплачує без прив’язки до ринку, де придбано нерухоме майно. Переважно робота нотаріуса оплачується у межах 3% від вартості житла. Комісійні ріелтора також залежать від ціни об’єкта нерухомості і становлять 2-6%.

Надалі іноземець — власник житла в Італії щорічно сплачуватиме податки на нерухомість:

єдиний муніципальний податок — 0,4-0,76% від кадастрової вартості об’єкта; податок на обслуговування (вивезення сміття та вуличне облаштування). Його встановлює муніципалітет;

страхування нерухомого майна (1-2% від ціни об’єкта).



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