В Італії штрафуватимуть туристів на 60 тисяч євро за одне порушення — Finance.ua
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В Італії штрафуватимуть туристів на 60 тисяч євро за одне порушення

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Міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано підтримав закон, в якому мовиться, що стягувані суми будуть використовуватися для оплати ремонту і прибирання пошкоджених об’єктів.
На рішення влади вплинули часті випадки пошкодження культурних об’єктів як недобросовісними туристами, так і протестувальниками, які влаштовують різні акції, зокрема із застосуванням фарби та інших субстанцій.
Він нагадав, що уряд був змушений викласти 40 000 євро за очищення фасаду Палаццо Мадама 15-го століття, об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Турині, після недавнього акту вандалізму. Це сталося після серії інцидентів, під час яких туристи та протестувальники, зокрема, пошкодили частини неоціненної спадщини Італії.
Уряд країни вже схвалив ініціативу про покарання вандалів 11 квітня, однак остаточно її ще не затвердили.
Зазначається, що штраф за вандалізм починатиметься від 10 000 євро і може сягати до 60 000 євро.
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За матеріалами:
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