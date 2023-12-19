Болгарія заборонила переробку нафти з рф і скасувала податок за транзит російського газу — Finance.ua

Болгарія заборонила переробку нафти з рф і скасувала податок за транзит російського газу Сьогодні 11:14 — Енергетика

Болгарія заборонила переробку нафти з рф і скасувала податок за транзит російського газу

Парламент Болгарії ухвалив закон про заборону експорту палива, виробленого з російської нафти, з 1 січня 2024 року, та припинення переробки цієї нафти заводом «Лукойл» — з 1 березня.

Про це повідомляє BTA.

Таким чином, Болгарія достроково припиняє дію винятку із заборони ЄС на імпорт російської нафти, яке Єврокомісія надала Софії у 2022 році через специфічне географічне розташування країни. Згідно з чинним законодавством, виняток мав бути скасований 1 жовтня 2024 року.

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До кінця грудня Національне митне агентство країни має провести інвентаризацію складів та перевірити запаси палива та сирої нафти. Паливо, яке не може бути продано на ринку Болгарії з екологічних міркувань, може бути експортовано згідно з процедурою, встановленою регламентом ЄС.

Болгарські законодавці також підтримали скасування торгового збору на імпорт та транзит російського природного газу, доки законодавство ЄС не встановить положення щодо визначення походження природного газу.

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Раніше Угорщина заявила, що ветуватиме вступ Болгарії до Шенгенської зони, поки Софія не скасує податок на транзит газу російського «Газпрому» через свою територію.

Нагадаємо, Болгарія та кілька інших країн Євросоюзу звільнені від заборони ЄС на імпорт російської сирої нафти до кінця 2024 року. Наприкінці вересня парламент Болгарії схвалив постанову про поступове припинення імпорту російської сирої нафти вже до жовтня 2024 року.

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