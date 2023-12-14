Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти рф — Finance.ua

Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти рф Сьогодні 10:15 — Світ

Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти рф

Болгарські законодавці в середу зробили перший крок до скасування винятку з санкцій, який приніс росії мільйони євро.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Politico.

Цей крок, який планувався раніше, був зроблений невдовзі після того, як Politico повідомило, що з серпня по жовтень Болгарія імпортувала російську нафту за ціною, вищою за встановлену «Великою сімкою» та ЄС, що принесло Кремлю 430 мільйонів євро у вигляді прямих податків.

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Ця торгівля була легальною, оскільки Болгарія отримала єдиний у своєму роді виняток із заборони ЄС на імпорт російської нафти морським транспортом, що підпадає під дію санкцій. ЄС надав Болгарії виняток, щоб захистити країну від різких стрибків цін на паливо. Але ця лазівка також дозволила москві отримати значні прибутки.

Загалом, виняток приніс росії 2 мільярди євро доходів від експорту з моменту введення санкцій, що, за оцінками, призвело до сплати москві 1 мільярда євро податків.

Після цієї доповіді уряд Болгарії оголосив про плани припинити виходити з-під санкцій 1 березня замість попереднього, самостійно встановленого крайнього терміну 31 жовтня. А в середу болгарські законодавці розпочали процес перетворення цього плану на закон: економічний комітет парламенту проголосував за цю пропозицію. Однак у законопроєкті не було жодної згадки про граничні ціни.

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Голосування відбулося на тлі посилення тиску на Болгарію. З огляду на нещодавні викриття, увага була зосереджена, зокрема, на обхідних шляхах запровадження цінових обмежень.

«Якщо є лазівка, її потрібно усунути», — сказав високопосадовець Єврокомісії.

Таку ж думку висловили кілька дипломатів ЄС.

«Всі [такі] лазівки повинні бути закриті якомога швидше», — сказав один з них, додавши, що будь-яка енергетична залежність від росії «не тільки загрожує безпеці ЄС, але й додає додаткові кошти для підживлення загарбницької війни росії проти України».

Дипломати з чотирьох країн ЄС підтримали заклик до Болгарії скасувати пільгу, яка дозволяє їй купувати нафту за ціною, вищою за встановлену союзниками.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда За матеріалами:

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