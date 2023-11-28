Імпорт російської нафти через Болгарію до ЄС зріс — Finance.ua

Імпорт російської нафти через Болгарію до ЄС зріс Сьогодні 07:30 — Енергетика

Імпорт російської нафти через Болгарію до ЄС зріс

Обсяг російської нафти, імпортованої в ЄС через нафтопереробний завод (НПЗ) «Лукойл» у Болгарії, значно зріс впродовж останніх кількох місяців.

Про це повідомив провідний енергетичний аналітик Центру вивчення демократії (CSD) Мартін Владіміров в інтерв'ю Euractiv

«Це означає додатковий прибуток у розмірі сотень мільйонів для російської компанії за останній квартал року», — сказав Владіміров.

Болгарський аналітичний центр активно стежить за імпортом російської сирої нафти через Болгарію в ЄС, і минулого місяця разом із двома іншими європейськими організаціями підняв тривогу через перевантаження російської сирої нафти в Болгарії для експорту в Західну Європу.

У «Лукойлі» заперечили порушення санкцій, оскільки компанія експортує до ЄС низькооктановий бензин, на який не поширюються санкції ЄС проти росії. Водночас російська компанія пригрозила закрити болгарський НПЗ, якщо заборона на імпорт російської нафти буде введена занадто швидко. Це відбувається на тлі планів Болгарії припинити відхід від ембарго ЄС на імпорт російської нафти з 1 березня наступного року.

Згідно з аналізом CSD, у «Лукойла» немає економічних причин підривати своє домінуюче становище у Болгарії, навіть після введення заборони на імпорт. Владіміров вважає, що Кремль також не має підстав створювати проблеми. Однак він попередив, що Болгарія може бути використана для «відмивання» російської нафти, яка продовжуватиме надходити в ЄС під іншою маркою.

«Лукойлу» було б набагато простіше спробувати «відмити» російську нафту через казахську та азербайджанську в Болгарії. Таким чином гроші до кремлівського бюджету надходитимуть безперешкодно", — підкреслив аналітик CSD.

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