Три грецькі компанії припинили транспортування російської нафти, щоб уникнути санкцій. НАЗК їх виключило із списку спонсорів війни — Finance.ua

Три грецькі компанії припинили транспортування російської нафти, щоб уникнути санкцій. НАЗК їх виключило із списку спонсорів війни Вчора 14:30 — Фондовий ринок

Три грецькі компанії припинили транспортування російської нафти, щоб уникнути санкцій. НАЗК їх виключило із списку спонсорів війни

Три великі грецькі судноплавні компанії припинили транспортування російської нафти останніми тижнями, щоб уникнути санкцій США, які зараз накладаються на деякі транспортні компанії, що перевозять російську нафту.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири трейдери.

Грецькі вантажовідправники Minerva Marine, Thenamaris і TMS Tankers останніми тижнями припинили транспортування російської нафти.

Thenamaris заявив, що не коментує комерційні питання. Minerva Marine і TMS Tankers не відповіли на запити про коментарі.

Згідно з трейдерами та даними транспортних агентів, усі три компанії були активними вантажниками російської нафти та палива до вересня-жовтня, коли вони почали скорочувати свою участь.

За словами трейдерів, які раніше співпрацювали з трьома фірмами, усі три компанії відхилили запити на судна для завантаження російської сирої нафти в листопаді та пізніше.

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Вихід грецьких вантажовідправників із торгівлі відбувся після посилення санкцій США, накладених на поставки російської нафти.

У жовтні Вашингтон запровадив перші санкції проти власників танкерів у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах, які перевозили російську нафту, що перевищує максимальну ціну G7 у 60 доларів за барель. Минулого тижня вона наклала санкції на ще три кораблі.

Національне агентство з питань запобігання корупції виключило три грецькі компаній-перевізники з переліку міжнародних спонсорів війни. Йдеться про Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine та TMC Tankers LTD.

Рішення було ухвалено після того, як компанії припинили транспортування російської нафти.

Влітку 2022 року НАЗК надало статус «спонсорів війни» п’яти грецьким компаніям, серед яких були і Minerva Marine, Thenamaris та TMS Tankers. Компанії транспортували російську нафту та нафтопродукти, тим самим поповнюючи бюджет держави-терориста та фінансуючи російську агресію.

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Економічна Правда За матеріалами:

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