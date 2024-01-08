Болгарія, Румунія і Туреччина закликали інші країни приєднатися до розмінування Чорного моря — Finance.ua
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Болгарія, Румунія і Туреччина закликали інші країни приєднатися до розмінування Чорного моря

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Болгарія, Румунія і Туреччина закликали інші країни приєднатися до розмінування Чорного моря
Болгарія, Румунія і Туреччина закликали інші країни приєднатися до розмінування Чорного моря
Болгарія, Румунія і Туреччина запросили інші країни приєднатися до ініціативи з очищення Чорного моря від мін і забезпечення безпеки морських шляхів.
Про це повідомили Euractiv Bulgaria в Міністерстві оборони Болгарії.
Ініціатива залишається відкритою для спільних дій і участі протимінних сил і засобів інших країн-членів НАТО за межами Чорноморського регіону.
«Наразі протимінні кораблі трьох чорноморських держав-членів НАТО — Болгарії, Румунії та Туреччини — братимуть участь у протимінній військово-морській групі в Чорному морі», — повідомили Euractiv в міністерстві.
Уряд Болгарії наголошує, що діяльність групи не буде спрямована проти будь-якої іншої країни, а операція з розмінування Чорного моря, як очікується, допоможе поліпшити взаємодію і добросусідські відносини між учасниками.
Підписання Меморандуму про взаєморозуміння між урядами Болгарії, Румунії і Туреччини має відбутися в Стамбулі в четвер, після чого розпочнеться процес оперативного планування, спрямований на розробку детальних документів та інструкцій щодо дій групи. Цей процес може зайняти до декількох місяців.

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Після повномасштабного вторгнення росії в Україну румунські, болгарські та турецькі військові водолазні команди регулярно знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах. У жовтні вперше стало відомо, що ці три країни обговорюють створення спільних сил для очищення Чорного моря від мін.
Ці мінно-тральні сили не вважатимуться операцією НАТО, але стануть першою великою спільною дією чорноморських союзників з часу, коли президент рф владімір путін віддав наказ про вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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