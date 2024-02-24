Рейтинг «смачних» сувенірів, які подорожчають у різних країнах світу — Finance.ua

Рейтинг «смачних» сувенірів, які подорожчають у різних країнах світу Сьогодні 21:13 — Світ

Рейтинг «смачних» сувенірів, які подорожчають у різних країнах світу, Фото: eurosir.com.ua

Багато туристів хочуть привезти сувеніри на згадку про подорож або ж купують презенти рідним та близьким. Деякі купують стандартні магнітики та чашки, а хтось надає перевагу закордонним гастрономії та напоям. Для останніх новини невтішні, адже цього року буде здорожчання на продукцію.

Про це пише туристичне видавництво Fodor’s.

На що піднімуться ціни та чому

На першому місці — італійська оливкова олія. У минулому році країни Середземномор’я спіткали екстремальні погодні умови. Через це найбільше постраждало виробництво оливкової олії. Італія — один з найбільших у світі виробників, а в Тоскані та Лігурії погані врожаї та низька врожайність оливкових дерев призвели до обмеження поставок. У підсумку, ціни в супермаркетах по всій Європі на неї зросли на 115%.

Другу сходинку посідає швейцарський шоколад. Швейцарія відома на весь світ своїми солодощами, саме тому туристи, повертаючись з подорожі, першочергово купують на сувеніри саме шоколад. Проте у 2023 році ціни на какао підскочили більш ніж на 21%, тому і ціни на шоколад пішли вгору.

Наступні — шведські цукерки. У багатьох частинах планети була посушлива погода та палюче спекотне літо, тому в Азії та Європі різко підскочили ціни на цукор. Швеція відома своєю культурою «фіка», тобто перекус чимось солоденьким вранці, вдень і ввечері, тому в цій скандинавській країні особливо відчули зростання цін на все — цукерки, желе, булочки, печиво і шоколад.

Четверте місце у рейтингу — італійська паста. Знову ж таки, через вплив кліматичних змін на сільське господарство ціни на макарони в Італії підскочили більш ніж на 15% у 2023 році.

П’яте — шведська ікра Kalles. Насправді ікра риби калікс — фірмова страва Північної Лапландії, але воно дуже дороге. А ось в шведській мережі Ikea можна знайти її більш дешеву альтернативу: ікру Kalles, яка в поєднанні з житніми хрусткими хлібцями стане відмінним кулінарним сувеніром. Звісно, її можна купити в Ikea всюди, але саме в Швеції набагато ширший вибір. Проте цього року вартість цих смаколиків значно зросте через високі ціни на енергоносії в Швеції, також шведські морепродукти страждають від зміни клімату через теплі води і надмірний вилов риби.

Шоста сходинка — шотландський віскі. У 2024 році ціни на односолодовий віскі знову зростуть через проблеми з ланцюгами поставок, а також через підвищення урядом цін, щоб приборкати пристрасть до алкоголю серед неповнолітніх. Однак купуючи віскі безпосередньо у місцевих заводів, можна трохи заощадити.

Сьомий у рейтингу — швейцарський сир, який є фірмовим продуктом Швейцарії. Країна виготовляє на рік приблизно 200 тис. тонн сиру, однак наразі сирна промисловість стикнулася з важкими часами. Супермаркетам в Швейцарії довелося підвищити деякі ціни через дорожнечу життя, причому багато витрат пов’язані з молочною промисловістю, а також з проблемами експорту. Зростання вартості життя і рахунків за електроенергію завдали шкоди молочним фермерам в Швейцарії, в результаті чого багатьом виробникам сиру довелося скоротити своє виробництво.

І наостанок — корейська Соджу. Вартість національного корейського алкогольного напою різко зросла, адже його найбільший в Південній Кореї виробник HiteJunro нещодавно збільшив обсяг продукції, що випускається, майже на 10%.

УНІАН За матеріалами:

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