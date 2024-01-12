Київські Золоті ворота прикрасили сувенірну євробанкноту (фото) — Finance.ua

Київські Золоті ворота прикрасили сувенірну євробанкноту (фото) Сьогодні 18:40 — Особисті фінанси

Київські Золоті ворота прикрасили сувенірну євробанкноту (фото)

13 січня 2024 року Національний заповідник «Софія Київська» розпочинає реалізацію нових колекційних купюр «нуль євро» із зображенням визначної пам’ятки архітектури ХІ століття — Золотих воріт.

Про це пише st-sophia.org.ua

Це сувенірна купюра, випуск якої започаткував у 2015 року французький бізнесмен Ричард Файл (Richard Faille). Ідею випуску банкноти «нуль євро» підтримав Національний банк Франції за згодою Європейського центрального банку (ЄЦБ)

Мета

Основна філософія проєкту — підтримка туризму, популяризація найважливіших культурних та історичних пам’яток, а також сприяння збереженню та матеріальному забезпеченню європейської культурної спадщини.

Вигляд

Купюри мають вигляд реального євро та виготовлені за тією ж технологією, що використовується у справжніх євробанкнот:

містить водяний знак,

мікродрук, контрпринт,

голограму, елементи захисту від ультрафіолету,

має сенсорну зону для людей з вадами зору та інші елементи паперових євро).

Сувенірні купюри викликали справжній ажіотаж у колекціонерів, а їхня ціна іноді зростала від €1,5 до €900.

2019 року лише за півріччя у світі з’явилося майже 400 видів таких сувенірних бонів.

Опис купюр

Сувенірні банкноти мають фіолетовий відтінок, вони схожі на купюри номіналом 500 євро, а їхній розмір як у 20 євро.

Ініціатором українського випуску Euro Souvenir 0 є компанія Nunofia s.r.o., яка є ексклюзивним власником ліцензії та видавцем. Старт продажів заплановано з 13 січня 2024 року.

Де придбати

Колекційні банкноти номіналом 0 євро можна придбати в сувенірній крамничці на вході під Дзвіницею Національного заповідника «Софія Київська» (м. Київ, вул. Володимирська, 24) або замовити он-лайн на офіційному сайті Софії Київської у розділі « Музейна крамничка

Довідка Finance.ua:

НБУ ввів в обіг нові срібні монети. НБУ вводить в обіг нові монети, присвячену Володимирському собору у Києві. Про це йдеться у відео Нацбанку.

Національний банк України ввів у обіг пам’ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!"Вона продовжує серію «Безсмертна моя Україно» та має номінал 5 гривень. «Ця монета присвячена працівникам залізничного транспорту України, яких заслужено називають «залізними» людьми та які за час повномасштабної війни вкотре довели свою професійність і відданість своїй Батьківщині», — сказано в повідомленні.

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