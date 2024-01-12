Київські Золоті ворота прикрасили сувенірну євробанкноту (фото) — Finance.ua

Київські Золоті ворота прикрасили сувенірну євробанкноту (фото)
13 січня 2024 року Національний заповідник «Софія Київська» розпочинає реалізацію нових колекційних купюр «нуль євро» із зображенням визначної пам’ятки архітектури ХІ століття — Золотих воріт.
Про це пише st-sophia.org.ua.
Це сувенірна купюра, випуск якої започаткував у 2015 року французький бізнесмен Ричард Файл (Richard Faille). Ідею випуску банкноти «нуль євро» підтримав Національний банк Франції за згодою Європейського центрального банку (ЄЦБ)
Мета
Основна філософія проєкту — підтримка туризму, популяризація найважливіших культурних та історичних пам’яток, а також сприяння збереженню та матеріальному забезпеченню європейської культурної спадщини.
Вигляд
Купюри мають вигляд реального євро та виготовлені за тією ж технологією, що використовується у справжніх євробанкнот:
- містить водяний знак,
- мікродрук, контрпринт,
- голограму, елементи захисту від ультрафіолету,
- має сенсорну зону для людей з вадами зору та інші елементи паперових євро).
Сувенірні купюри викликали справжній ажіотаж у колекціонерів, а їхня ціна іноді зростала від €1,5 до €900.
2019 року лише за півріччя у світі з’явилося майже 400 видів таких сувенірних бонів.
Опис купюр
Сувенірні банкноти мають фіолетовий відтінок, вони схожі на купюри номіналом 500 євро, а їхній розмір як у 20 євро.
Ініціатором українського випуску Euro Souvenir 0 є компанія Nunofia s.r.o., яка є ексклюзивним власником ліцензії та видавцем. Старт продажів заплановано з 13 січня 2024 року.
Де придбати
Колекційні банкноти номіналом 0 євро можна придбати в сувенірній крамничці на вході під Дзвіницею Національного заповідника «Софія Київська» (м. Київ, вул. Володимирська, 24) або замовити он-лайн на офіційному сайті Софії Київської у розділі «Музейна крамничка.
Довідка Finance.ua:
- НБУ ввів в обіг нові срібні монети. НБУ вводить в обіг нові монети, присвячену Володимирському собору у Києві. Про це йдеться у відео Нацбанку.
- Національний банк України ввів у обіг пам’ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!"Вона продовжує серію «Безсмертна моя Україно» та має номінал 5 гривень. «Ця монета присвячена працівникам залізничного транспорту України, яких заслужено називають «залізними» людьми та які за час повномасштабної війни вкотре довели свою професійність і відданість своїй Батьківщині», — сказано в повідомленні.
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