Названо країни світу з найкращим балансом між роботою та особистим життям — Finance.ua

Названо країни світу з найкращим балансом між роботою та особистим життям Сьогодні 06:30 — Особисті фінанси

Названо країни світу з найкращим балансом між роботою та особистим життям

Дотримання балансу між роботою та особистим життям вважається однією з ключових умов фізичного і психічного здоров’я людини. Тому не дивно, що багато людей, розглядаючи можливість переїзду в іншу країну, звертають увагу саме на це співвідношення.

Новій Зеландії. Ця острівна держава із сильною економікою отримала високі бали за цілою низкою показників, пропонуючи щедрі встановлені законом щорічні відпустки (32 дні), високий рівень оплати лікарняних (80%), високу мінімальну зарплату та якісну систему охорони здоров’я, що фінансується за рахунок держави. Згідно зі свіжим Глобальним індексом балансу життя і роботи за 2023 рік , складеним HR-технологічною компанією Remote, найкраще балансу між роботою та особистим життям дотримуються в. Ця острівна держава із сильною економікою отримала високі бали за цілою низкою показників, пропонуючи щедрі встановлені законом щорічні відпустки (32 дні), високий рівень оплати лікарняних (80%), високу мінімальну зарплату та якісну систему охорони здоров’я, що фінансується за рахунок держави.

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Друге місце дісталося Іспанії. Хоча ідея традиційної іспанської сієсти стала чимось на зразок міжнародного стереотипу, ця нація знає, як ставити життя вище за роботу.

Країна особливо щедра, коли йдеться про обов’язкову щорічну відпустку (36 днів). Також тут один із найкоротших робочих тижнів. Завдяки здоровій економіці, підтримуваній майже цілорічним припливом іноземних туристів, Іспанія може похвалитися одними з найкрасивіших і найзручніших для відвідувачів міст у світі.

Замкнула трійку лідерів Франція. Будучи однією з найбільших європейських країн за чисельністю населення (близько 65 мільйонів осіб) та з одним із найвищих ВВП у світі, підприємства у Франції мають здорове ставлення до балансу між життям і роботою, а працівники мають вдосталь вільного часу (середній робочий тиждень становить лише 25,6 годин), щедру мінімальну зарплатню та 36 днів встановленої законом щорічної відпустки.

У 2017 році Франція навіть запровадила право на відключення — закон, що надає працівникам право не переглядати електронні листи та не відповідати на них у неробочий час, щоб знизити стрес, пов’язаний із роботою.

Топ-10 країн світу з найкращим балансом між роботою та особистим життям

1. Нова Зеландія.

2. Іспанія.

3. Франція.

4. Австралія.

5. Данія.

6. Норвегія.

7. Нідерланди.

8. Велика Британія.

9. Канада.

10. Бразилія.

Загалом до списку потрапили 60 країн світу з найвищим показником ВВП. Україну та росію не включали до добірки через війну, що триває.

УНІАН За матеріалами:

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