ТОП-10 кращих компактних авто з пробігом вартістю до $13 тис. (фото) — Finance.ua

ТОП-10 кращих компактних авто з пробігом вартістю до $13 тис. (фото) Сьогодні 03:05 — Технології&Авто

ТОП-10 кращих компактних авто з пробігом вартістю до $13 тис. (фото)

Кращі компактні авто з пробігом визначило британське видання WhatCar. Експерти обрали моделі вартістю до 10 000 фунтів стерлінгів ($13 000).

10 місце — Kia Ceed

Kia Ceed третього покоління — недорогий хетчбек із багатим оснащенням та економічними двигунами. До того ж, ця модель дешева в утриманні.

Плюси:

багате оснащення;

продуманий салон;

великий багажник.

Мінуси:

є практичніші аналоги;

невиразна керованість.

9 місце — Hyundai i30

Побратим Kia Ceed дещо дешевший та має кращі налаштування шасі. Хетчбек Hyundai i30 доволі просторий, багато оснащений та має комфортабельну підвіску. Модель вважається надійною.

Плюси:

невисока ціна;

великий багажник.

Мінуси:

тісний задній ряд;

нецікава керованість.

8 місце — Honda Civic

Honda Civic попереднього покоління приваблює керованістю, економічними двигунами та великим багажником. Однак мультимедійна система авто вже застаріла.

Плюси:

гарна керованість;

великий багажник;

багате оснащення з безпеки.

Мінуси:

застаріла мультимедіа;

тісний задній ряд;

слабка шумоізоляція.

7 місце — BMW 1 Series

BMW 1 Series другого покоління — унікальний задньопривідний хетчбек С-класу зі зразковою керованістю. Він не настільки просторий, як конкуренти, зате комплектувався потужними двигунами.

Плюси:

чудова керованість;

непогана динаміка;

надійність.

Мінуси:

тісний задній ряд;

висока ціна.

6 місце — Ford Focus

Ford Focus четвертої генерації не настільки цікавий у керованості, як BMW 1 Series, проте серед передньопривідних хетчбеків С-класу з ним мало хто може зрівнятися. До того ж, він доволі економічний.

Плюси:

гарна керованість;

економічні турбомотори.

Мінуси:

не найкраща якість оздоблення;

жорсткувата їзда.

5 місце — Volkswagen Golf VII

Volkswagen Golf — стандарт у С-класі. У нього якісний салон, комфортабельна підвіска та непогана керованість. У лінійці є економічні бензинові та дизельні версії.

Плюси:

якісний інтер’єр;

комфортабельна підвіска.

Мінуси:

завищена ціна;

не найпросторіший усередині.

4 місце — Skoda Scala

Skoda Scala — одна з найдешевших моделей С-класу. У нього просторий салон та великий багажник і непогано налаштоване шасі.

Плюси:

гарно налаштована підвіска;

просторий салон і багажник.

Мінуси:

якість оздоблення не найкраща;

слабка шумоізоляція.

Читайте також Audi представила оновлені гібриди A6 та A6 Avant

3 місце — Audi A3

Audi A3 — преміальний побратим Volkswagen Golf з якіснішим салоном. Хетчбек вирізняється непогано налаштованим шасі та має широку лінійку бензинових та дизельних двигунів.

Плюси:

тяговиті двигуни;

якісний салон.

Мінуси:

тіснуватий задній ряд;

небагата комплектація.

2 місце — SEAT Leon

SEAT Leon третього покоління — ще одна модель на платформі VW Golf, яка робить ставку на керованість. До того ж, хетчбек доволі недорогий, хоча внутрішнє оздоблення в нього не таке якісне, як у побратимів.

Плюси:

чудова керованість;

багате оснащення;

невисока ціна.

Мінуси:

жорсткувата їзда;

не найкраща шумоізоляція.

Читайте також Skoda перевірила буксирувальні здібності нового електрокросоверу (фото)

1 місце — Skoda Octavia

Skoda Octavia A7 — одна з найпрактичніших моделей С-класу. Ліфтбек має просторий салон та дуже великий багажник. Модель недорога, багато оснащена та має широку лінійку двигунів.

Плюси:

просторі салон та багажник;

невисока ціна;

багате оснащення.

Мінуси:

надто проста базова версія.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.