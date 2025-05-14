ТОП-10 кращих компактних авто з пробігом вартістю до $13 тис. (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-10 кращих компактних авто з пробігом вартістю до $13 тис. (фото)

Технології&Авто
21
ТОП-10 кращих компактних авто з пробігом вартістю до $13 тис. (фото)
ТОП-10 кращих компактних авто з пробігом вартістю до $13 тис. (фото)
Кращі компактні авто з пробігом визначило британське видання WhatCar. Експерти обрали моделі вартістю до 10 000 фунтів стерлінгів ($13 000).

10 місце — Kia Ceed

ТОП-10 кращих компактних авто з пробігом вартістю до $13 тис. (фото)
Kia Ceed третього покоління — недорогий хетчбек із багатим оснащенням та економічними двигунами. До того ж, ця модель дешева в утриманні.

Плюси:

  • багате оснащення;
  • продуманий салон;
  • великий багажник.

Мінуси:

  • є практичніші аналоги;
  • невиразна керованість.

9 місце — Hyundai i30

ТОП-10 кращих компактних авто з пробігом вартістю до $13 тис. (фото)
Побратим Kia Ceed дещо дешевший та має кращі налаштування шасі. Хетчбек Hyundai i30 доволі просторий, багато оснащений та має комфортабельну підвіску. Модель вважається надійною.

Плюси:

  • невисока ціна;
  • великий багажник.

Мінуси:

  • тісний задній ряд;
  • нецікава керованість.

8 місце — Honda Civic

ТОП-10 кращих компактних авто з пробігом вартістю до $13 тис. (фото)
Honda Civic попереднього покоління приваблює керованістю, економічними двигунами та великим багажником. Однак мультимедійна система авто вже застаріла.

Плюси:

  • гарна керованість;
  • великий багажник;
  • багате оснащення з безпеки.

Мінуси:

  • застаріла мультимедіа;
  • тісний задній ряд;
  • слабка шумоізоляція.

7 місце — BMW 1 Series

ТОП-10 кращих компактних авто з пробігом вартістю до $13 тис. (фото)
BMW 1 Series другого покоління — унікальний задньопривідний хетчбек С-класу зі зразковою керованістю. Він не настільки просторий, як конкуренти, зате комплектувався потужними двигунами.

Плюси:

  • чудова керованість;
  • непогана динаміка;
  • надійність.

Мінуси:

  • тісний задній ряд;
  • висока ціна.

6 місце — Ford Focus

ТОП-10 кращих компактних авто з пробігом вартістю до $13 тис. (фото)
Ford Focus четвертої генерації не настільки цікавий у керованості, як BMW 1 Series, проте серед передньопривідних хетчбеків С-класу з ним мало хто може зрівнятися. До того ж, він доволі економічний.

Плюси:

  • гарна керованість;
  • економічні турбомотори.

Мінуси:

  • не найкраща якість оздоблення;
  • жорсткувата їзда.

5 місце — Volkswagen Golf VII

ТОП-10 кращих компактних авто з пробігом вартістю до $13 тис. (фото)
Volkswagen Golf — стандарт у С-класі. У нього якісний салон, комфортабельна підвіска та непогана керованість. У лінійці є економічні бензинові та дизельні версії.

Плюси:

  • якісний інтер’єр;
  • комфортабельна підвіска.

Мінуси:

  • завищена ціна;
  • не найпросторіший усередині.

4 місце — Skoda Scala

ТОП-10 кращих компактних авто з пробігом вартістю до $13 тис. (фото)
Skoda Scala — одна з найдешевших моделей С-класу. У нього просторий салон та великий багажник і непогано налаштоване шасі.

Плюси:

  • гарно налаштована підвіска;
  • просторий салон і багажник.

Мінуси:

  • якість оздоблення не найкраща;
  • слабка шумоізоляція.
Читайте також

3 місце — Audi A3

ТОП-10 кращих компактних авто з пробігом вартістю до $13 тис. (фото)
Audi A3 — преміальний побратим Volkswagen Golf з якіснішим салоном. Хетчбек вирізняється непогано налаштованим шасі та має широку лінійку бензинових та дизельних двигунів.

Плюси:

  • тяговиті двигуни;
  • якісний салон.

Мінуси:

  • тіснуватий задній ряд;
  • небагата комплектація.

2 місце — SEAT Leon

ТОП-10 кращих компактних авто з пробігом вартістю до $13 тис. (фото)
SEAT Leon третього покоління — ще одна модель на платформі VW Golf, яка робить ставку на керованість. До того ж, хетчбек доволі недорогий, хоча внутрішнє оздоблення в нього не таке якісне, як у побратимів.

Плюси:

  • чудова керованість;
  • багате оснащення;
  • невисока ціна.

Мінуси:

  • жорсткувата їзда;
  • не найкраща шумоізоляція.
Читайте також

1 місце — Skoda Octavia

ТОП-10 кращих компактних авто з пробігом вартістю до $13 тис. (фото)
Skoda Octavia A7 — одна з найпрактичніших моделей С-класу. Ліфтбек має просторий салон та дуже великий багажник. Модель недорога, багато оснащена та має широку лінійку двигунів.

Плюси:

  • просторі салон та багажник;
  • невисока ціна;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • надто проста базова версія.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems