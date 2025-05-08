Audi представила оновлені гібриди A6 та A6 Avant — Finance.ua

Audi представила оновлені гібриди A6 та A6 Avant Сьогодні 23:52 — Фондовий ринок

Audi представила оновлені гібриди A6 та A6 Avant

Audi випустила оновлені гібриди A6 та A6 Avant, які можуть проїхати електрикою до 111 км.

Обидві моделі отримали той самий 2-літровий турбомотор, але з різною потужністю гібридної установки. Базова версія розганяється до 100 км/год за 6 секунд, а потужніша — за 5,3 секунди. Можна налаштувати рівень рекуперації гальмування прямо з керма.

Зарядка тепер займає лише 2,5 години завдяки новому пристрою на 11 кВт. Якщо потрібно, можна навіть підзарядити батарею від бензинового двигуна під час руху.

MMR За матеріалами:

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