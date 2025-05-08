Audi представила оновлені гібриди A6 та A6 Avant — Finance.ua
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Audi представила оновлені гібриди A6 та A6 Avant

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Audi представила оновлені гібриди A6 та A6 Avant
Audi представила оновлені гібриди A6 та A6 Avant
Audi випустила оновлені гібриди A6 та A6 Avant, які можуть проїхати електрикою до 111 км.
Обидві моделі отримали той самий 2-літровий турбомотор, але з різною потужністю гібридної установки. Базова версія розганяється до 100 км/год за 6 секунд, а потужніша — за 5,3 секунди. Можна налаштувати рівень рекуперації гальмування прямо з керма.
Зарядка тепер займає лише 2,5 години завдяки новому пристрою на 11 кВт. Якщо потрібно, можна навіть підзарядити батарею від бензинового двигуна під час руху.
За матеріалами:
MMR
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