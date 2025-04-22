Skoda перевірила буксирувальні здібності нового електрокросоверу (фото) — Finance.ua
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Skoda перевірила буксирувальні здібності нового електрокросоверу (фото)

Фондовий ринок
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Skoda перевірила буксирувальні здібності нового електрокросоверу (фото)
Skoda перевірила буксирувальні здібності нового електрокросоверу (фото)
На дорожніх тестах фотошпигуни помітили новий повнорозмірний кросовер Skoda, який буксирував за собою величезний причіп. Ймовірно, це електричний Space, заснований на концепції Vision 7S.
Прототипи электрокроссовера потрапляли в об’єктиви шпигунів і раніше, але з причепом їх побачили вперше. Ймовірно, компанія тестувала буксировочну здатність новинки, побудованої на платформі MEB, яка є електричною альтернативою паливного Kodiaq. Результати цих тестів звичайно невідомі. Але, за даними інсайдерів, решта випробування показують, що запас ходу інших електромобілів на цій платформі при буксируванні становить менше 225 км.
Варто відзначити, що електромобілі в деякому сенсі — відмінні буксирувальні транспортні засоби. У них багато крутного моменту на низьких оборотах, плавна подача потужності, а рекуперація запобігає перевантаженню гальм. Однак цю картину псує велика вагу авто на електротязі, тому і буксирувальна здатність зазвичай у них нижче, ніж у аналогів з ДВС.
Нагадаємо, що семимісцевий кросовер Kodiaq, чиєю електричної альтернативою є новинка Skoda, може буксирувати за собою причіп вагою до 2500 кг. В той же час буксирувальна здатність Enyaq всього 1200 кг, а Buzz — 1600 кг. Очікується, що новий кросовер Skoda зможе тягнути за собою до 1800 кг. Інсайдери заявляють, що цього може бути достатньо для більшості покупців.
За матеріалами:
autocentre.ua
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