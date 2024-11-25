ТОП-10 країн — постачальників легкових авто в Україну (інфографіка)
За 9 місяців імпорт легкових авто коштував Україні майже $3,3 млрд.
За даними Держстату, з січня по вересень в Україну було імпортовано 239тис. легкових авто (вживаних та нових).
Про це повідомляє Укравтопром.
Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Загальна митна вартість цих авто становила $3млрд 276млн, що на 14% більше, ніж торік.
Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено 47,5 тис. авто.
Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.
Довідка Finance.ua:
- У жовтні 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні стали Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області, які разом забезпечили 63% від загальних продажів нових авто в країні.
- Найпопулярнішою моделлю на ринку нових авто Києва, Київської області, Дніпропетровщини та Одеської області став Renault Duster.
- Українці продовжують обирати автомобілі з бензиновими двигунами, хоча продажі нових бензинових авто у жовтні 2024 року знизились на 19% порівняно з минулим роком.
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