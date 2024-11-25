ТОП-10 найпопулярніших мотоциклів у жовтні (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 найпопулярніших мотоциклів у жовтні (інфографіка) Сьогодні 06:41 — Технології&Авто

ТОП-10 найпопулярніших мотоциклів у жовтні (інфографіка)

У жовтні українці придбали 4,4 тисячі усіх мотоциклів. Це на 9,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року, але (прогнозовано) на 29,8% менше, ніж було у вересні-2024.

Серед загальної кількості 55% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 2446 шт.

На внутрішньому ринку було укладено 1725 угод купівлі-продажу мототехніки, що склало 38,8% від загальної кількості.

Лише 6,2% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (277 шт.).

За окремими підсегментами динаміка торгів мотоциклами (де дуже чітко виражена сезонність, й першочергове значення має порівняння саме рік до року) виглядає наступним чином (у порівнянні минулий місяць до місяця, що йшов перед ним, М-М; та минулий місяць до аналогічного місяця минулого року, Y-Y):

Внутрішні перепродажі: −21,6% M-M, +24,5% Y-Y

Імпорт вживаних: −33,6% M-M, +11,7% Y-Y

Імпорт нових: −34,3% M-M, +0,6% Y-Y

Найпопулярніші на внутрішньому ринку

На внутрішньому ринку серед виробників мототехніки у зазначеному періоді переважали японські марки Honda (201 договір купівлі-продажу) та Yamaha (209 ДКП), а також Geon (140 ДКП).

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