ТОП-10 найпопулярніших мотоциклів у жовтні (інфографіка) — Finance.ua
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ТОП-10 найпопулярніших мотоциклів у жовтні (інфографіка)

Технології&Авто
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ТОП-10 найпопулярніших мотоциклів у жовтні (інфографіка)
ТОП-10 найпопулярніших мотоциклів у жовтні (інфографіка)
У жовтні українці придбали 4,4 тисячі усіх мотоциклів. Це на 9,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року, але (прогнозовано) на 29,8% менше, ніж було у вересні-2024.
Серед загальної кількості 55% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 2446 шт.
На внутрішньому ринку було укладено 1725 угод купівлі-продажу мототехніки, що склало 38,8% від загальної кількості.
Лише 6,2% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (277 шт.).
За окремими підсегментами динаміка торгів мотоциклами (де дуже чітко виражена сезонність, й першочергове значення має порівняння саме рік до року) виглядає наступним чином (у порівнянні минулий місяць до місяця, що йшов перед ним, М-М; та минулий місяць до аналогічного місяця минулого року, Y-Y):
  • Внутрішні перепродажі: −21,6% M-M, +24,5% Y-Y
  • Імпорт вживаних: −33,6% M-M, +11,7% Y-Y
  • Імпорт нових: −34,3% M-M, +0,6% Y-Y

Найпопулярніші на внутрішньому ринку

На внутрішньому ринку серед виробників мототехніки у зазначеному періоді переважали японські марки Honda (201 договір купівлі-продажу) та Yamaha (209 ДКП), а також Geon (140 ДКП).
ТОП-10 найпопулярніших мотоциклів у жовтні (інфографіка)
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