Найбільші регіональні ринки нових авто в Україні у жовтні — Finance.ua

Найбільші регіональні ринки нових авто в Україні у жовтні Сьогодні 21:22 — Технології&Авто

Найбільші регіональні ринки нових авто в Україні у жовтні, Фото: freepik

У жовтні 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні стали Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області, які разом забезпечили 63% від загальних продажів нових авто в країні.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Де найбільше купували нові автівки

Минулого місяця у столиці було придбано 2134 автомобіля, що на 7% більше порівняно з минулим роком.

На Київщині зареєстрували 513 нових авто (+6%);

у Дніпропетровській області — 458 одиниць (-6%);

в Одеській області — 302 одиниці (-2%);

на Львівщині — 268 одиниць (-1%).

Найпопулярнішою моделлю на ринку нових авто Києва, Київської області, Дніпропетровщини та Одеської області став Renault Duster.

Водночас на Львівщині лідерською моделлю був Toyota RAV-4.

Нагадаємо, українці продовжують обирати автомобілі з бензиновими двигунами, хоча продажі нових бензинових авто у жовтні 2024 року знизились на 19% порівняно з минулим роком.

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