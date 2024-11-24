Найбільші регіональні ринки нових авто в Україні у жовтні — Finance.ua

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Найбільші регіональні ринки нових авто в Україні у жовтні

Технології&Авто
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Найбільші регіональні ринки нових авто в Україні у жовтні
Найбільші регіональні ринки нових авто в Україні у жовтні, Фото: freepik
У жовтні 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні стали Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області, які разом забезпечили 63% від загальних продажів нових авто в країні.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Де найбільше купували нові автівки

Минулого місяця у столиці було придбано 2134 автомобіля, що на 7% більше порівняно з минулим роком.
  • На Київщині зареєстрували 513 нових авто (+6%);
  • у Дніпропетровській області — 458 одиниць (-6%);
  • в Одеській області — 302 одиниці (-2%);
  • на Львівщині — 268 одиниць (-1%).
Найпопулярнішою моделлю на ринку нових авто Києва, Київської області, Дніпропетровщини та Одеської області став Renault Duster.
Водночас на Львівщині лідерською моделлю був Toyota RAV-4.
Нагадаємо, українці продовжують обирати автомобілі з бензиновими двигунами, хоча продажі нових бензинових авто у жовтні 2024 року знизились на 19% порівняно з минулим роком.
За матеріалами:
Finance.ua
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