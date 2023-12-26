Томаш Фіала спростував інформацію ЗМІ про нібито ведення бізнесу в Криму — Finance.ua
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Томаш Фіала спростував інформацію ЗМІ про нібито ведення бізнесу в Криму

Фондовий ринок
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Томаш Фіала спростував інформацію ЗМІ про нібито ведення бізнесу в Криму
Томаш Фіала спростував інформацію ЗМІ про нібито ведення бізнесу в Криму
Власник і голова інвестиційна компанія Dragon Capital Томаш Фіала спростував опубліковану в ЗМІ інформацію про нібито ведення бізнесу в тимчасово окупованому Криму.
«Останніми днями з’явилося багато чорного піару про мене. Розповсюджується неправдива інформація про те, що компанія Arricano, міноритарним пакетом акцій якої я володію опосередковано (12.5%), продовжує працювати у тимчасово окупованому Криму. Тому я хотів би розставити крапки над „і“ для запобігання поширенню подальших маніпуляцій щодо цієї інформації», — заявив Томаш Фіала.
За його словами, по-перше, компанія Arricano не працює в Криму і, відповідно, Фіала не володіє ніякими частками компаній, які мають бізнес у Криму.
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«По-друге, незначний міноритарний пакет акцій не дозволяє мені впливати на ухвалення рішень в Arricano. Наша команда доклала максимум зусиль для того, щоб погодити з мажоритарним акціонером Arricano вихід Драгон Капітал з компанії, нехай і на невигідних для нас умовах, проте поки не отримали такої можливості. Вважаю, що такий чорний PR вже не вперше є реакцією на мою публічну підтримку свободи слова та заклику до змін, які потрібні для більш швидкої євроатлантичної інтеграції України», — додав голова Dragon Capital.
Він зазначив, що жодне медіа, що входить до списку прозорих і відповідальних згідно з наявними рейтингами, не розмістило таку неправдиву інформацію. Разом з тим, інформація з’явилася на багатьох ресурсах, які відомі розміщенням «джинси», і на державному телемарафоні.
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«Незважаючи на мою відкриту пропозицію надати коментарі до телеканалу Інтер через його керівництво та через посадовців, які за моєю інформацією мають безпосередній вплив на інформаційну політику, а також після оприлюднення спростування на нашому сайті та ФБ сторінці 22 грудня, ці закиди продовжились», — додав Фіала.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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