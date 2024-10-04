Tesla відкликає понад 27 тисяч Cybertrucks через несправності — Finance.ua
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Tesla відкликає понад 27 тисяч Cybertrucks через несправності

Технології&Авто
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Tesla відкликає понад 27 тисяч Cybertrucks через несправності
Tesla відкликає понад 27 тисяч Cybertrucks через несправності
Компанія Tesla заявила, що відкликає понад 27 000 електричних пікапів Cybertruck через затримку зображень камери заднього виду, що може погіршити видимість водія та збільшити ризики аварій.
Про це повідомляє Reuters.
Зображення може не з’являтися протягом двох секунд після увімкнення заднього ходу, а дисплей камери заднього виду може залишатися порожнім протягом 6−8 секунд, коли автомобіль перемикається на задній хід.
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У компанії-виробника електрокарів додали, що оновлення програмного забезпечення вирішить цю проблему.
Це відкликання стосується більшості Cybertrucks у США.
Зазначається, що Tesla розпочала поставки Cybertruck лише у листопаді 2023 року після дворічної затримки через проблеми з виробництвом і обмеженням постачання акумуляторів.
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Наразі Tesla не розкриває інформацію про кількість вироблених чи доставлених своїх електричних пікапів.
Це вже третє відкликання Cybertruck для компанії Ілона Маска цього року після квітня й червня.
За матеріалами:
Укрінформ
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