Tesla відкликає тисячі електропікапів Cybertrucks — Finance.ua

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Tesla відкликає тисячі електропікапів Cybertrucks

Технології&Авто
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Tesla відкликає тисячі електропікапів Cybertrucks
Tesla відкликає тисячі електропікапів Cybertrucks
Американський автовиробник Tesla відкликає тисячі електропікапів Cybertruck через проблеми, які можуть призвести до аварії.
Про це з посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США (NHTSA) повідомляє Reuters.
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Tesla відкликає 11 688 електричних пікапів Cybertruck через несправність склоочисника, яка може погіршити видимість, збільшуючи ризик аварії.
«Надмірний електричний заряд може призвести до виходу з ладу контролера склоочисника переднього скла», — йдеться у повідомленні.
Виробник електромобілів також відкликає 11 383 одиниці пікапів, оскільки обшивка на днищі багажника могла бути неналежним чином прикріплена, що могло призвести до створення небезпеки для водіїв, які їхали позаду.
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Сервісна команда компанії замінить контролер склоочисника і застосує підсилювач адгезії або безкоштовно замінить відсутню обшивку, йдеться в листах.
Відкликання є черговою невдачею для автомобіля, масове виробництво якого, як очікується, розпочнеться наступного року.
За матеріалами:
Укрінформ
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