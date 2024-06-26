Tesla відкликає тисячі електропікапів Cybertrucks — Finance.ua

Tesla відкликає тисячі електропікапів Cybertrucks Сьогодні 02:33 — Технології&Авто

Tesla відкликає тисячі електропікапів Cybertrucks

Американський автовиробник Tesla відкликає тисячі електропікапів Cybertruck через проблеми, які можуть призвести до аварії.

Про це з посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США (NHTSA) повідомляє Reuters

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Tesla відкликає 11 688 електричних пікапів Cybertruck через несправність склоочисника, яка може погіршити видимість, збільшуючи ризик аварії.

«Надмірний електричний заряд може призвести до виходу з ладу контролера склоочисника переднього скла», — йдеться у повідомленні.

Виробник електромобілів також відкликає 11 383 одиниці пікапів, оскільки обшивка на днищі багажника могла бути неналежним чином прикріплена, що могло призвести до створення небезпеки для водіїв, які їхали позаду.

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Сервісна команда компанії замінить контролер склоочисника і застосує підсилювач адгезії або безкоштовно замінить відсутню обшивку, йдеться в листах.

Відкликання є черговою невдачею для автомобіля, масове виробництво якого, як очікується, розпочнеться наступного року.

Укрінформ За матеріалами:

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