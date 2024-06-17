Tesla готується випустити три нові електромобілі — Finance.ua

Tesla готується випустити три нові електромобілі Сьогодні 05:34 — Технології&Авто

Tesla готується випустити три нові електромобілі

Tesla працює над розширенням модельного ряду, і в майбутньому її портфоліо поповниться трьома новими електромобілями.

«У нас є кілька нових продуктів, над якими ми таємно працюємо, я думаю, вони будуть особливими», — заявив гендиректор компанії Ілон Маск (Elon Musk) на щорічних зборах акціонерів.

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«Спочатку люди можуть подумати, що деякі з них не будуть приголомшливими, але зачекайте», — повідомив Маск, не вдаючись у подробиці про новинки.

Tesla показала на зборах тізерне зображення, на якому демонструються три моделі, приховані під чохлами, поряд з моделями Tesla Model 3, Model Y, Model S, Model X, Cybertruck і Semi. Судячи з силуетів, дві моделі під чохлами відносяться до категорії легкових, тоді як третя є фургоном, що є незвичайним для компанії.

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Очевидно, одна із захованих під чохлом моделей — Tesla Robotaxi, запуск якої запланований на 8 серпня, про що повідомив Маск. Друга — майбутня «компактна» Model 2 з доступною ціною, яка, як і Robotaxi, за словами Маска, знаходиться у розробці.

Що стосується фургона, то про його розробку ще 2022 року Маск повідомив у своєму акаунті на Twitter. Згідно з недавніми повідомленнями, Tesla вела переговори з урядом Італії щодо виробництва електричних вантажівок/фургонів. Цілком можливо, що йшлося про майбутній фургон Tesla, який, за чутками, отримає назву Robovan.

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