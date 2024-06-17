Tesla готується випустити три нові електромобілі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Tesla готується випустити три нові електромобілі

Технології&Авто
29
Tesla готується випустити три нові електромобілі
Tesla готується випустити три нові електромобілі
Tesla працює над розширенням модельного ряду, і в майбутньому її портфоліо поповниться трьома новими електромобілями.
«У нас є кілька нових продуктів, над якими ми таємно працюємо, я думаю, вони будуть особливими», — заявив гендиректор компанії Ілон Маск (Elon Musk) на щорічних зборах акціонерів.
Читайте також
«Спочатку люди можуть подумати, що деякі з них не будуть приголомшливими, але зачекайте», — повідомив Маск, не вдаючись у подробиці про новинки.
Tesla показала на зборах тізерне зображення, на якому демонструються три моделі, приховані під чохлами, поряд з моделями Tesla Model 3, Model Y, Model S, Model X, Cybertruck і Semi. Судячи з силуетів, дві моделі під чохлами відносяться до категорії легкових, тоді як третя є фургоном, що є незвичайним для компанії.
Читайте також
Очевидно, одна із захованих під чохлом моделей — Tesla Robotaxi, запуск якої запланований на 8 серпня, про що повідомив Маск. Друга — майбутня «компактна» Model 2 з доступною ціною, яка, як і Robotaxi, за словами Маска, знаходиться у розробці.
Що стосується фургона, то про його розробку ще 2022 року Маск повідомив у своєму акаунті на Twitter. Згідно з недавніми повідомленнями, Tesla вела переговори з урядом Італії щодо виробництва електричних вантажівок/фургонів. Цілком можливо, що йшлося про майбутній фургон Tesla, який, за чутками, отримає назву Robovan.
За матеріалами:
uamotors
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.