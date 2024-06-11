Tesla не випустить оновлену модель електромобіля Model Y у цьому році — Finance.ua

Tesla не випустить оновлену модель електромобіля Model Y у цьому році 11.06.2024, 01:23 — Технології&Авто

Tesla не випустить оновлену модель електромобіля Model Y у цьому році

Автовиробник електромобілів Tesla не буде запускати оновлену Model Y цього року, оскільки стикається зі зниженням попиту споживачів, які все частіше обирають дешевші моделі, виготовлені в Китаї.

Про це пише Reuters.

«Цього року не буде оновленої моделі Y», — заявив виконавчий директор Tesla Ілон Маск, додавши, що компанія постійно вдосконалює свої автомобілі, «тому навіть машина, яка на 6 місяців новіша, буде трохи кращою».

Минулого року повідомлялося, що Tesla готує модернізацію виробництва Model Y з метою почати виробництво в 2024 році.

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Як зауважує Reuters, Tesla повільно оновлювала свої застарілі моделі, оскільки високі відсоткові ставки підірвали апетит споживачів до дорогих товарів, тоді як конкуренти в Китаї, найбільшому автомобільному ринку світу, випускають дешевші моделі.

Крім того, глобальні поставки автомобілів Tesla впали в першому кварталі вперше за майже чотири роки.

Раніше Ілон Маск заявив, що модель Y Standard Range із заднім приводом стандартного діапазону, який до цього часу обмежувався запасом ходу в 260 миль (418 км), насправді має додаткові 60 миль (96 км). Власники автомобілів зможуть збільшити запас ходу за окрему плату.

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