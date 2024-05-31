Tesla скорочує виробництво електромобіля Model Y — Finance.ua

Tesla скорочує виробництво електромобіля Model Y Сьогодні 02:47 — Технології&Авто

Tesla скорочує виробництво електромобіля Model Y

В останні місяці Tesla різко скоротила виробництво Model Y на своєму заводі в Шанхаї через уповільнення попиту на електромобілі в країні, але невідомо, чи плануються аналогічні скорочення на заводах у США та Німеччині.

Інформація від Китайської асоціації виробників автомобілів показує, що завод у Шанхаї виготовив 49 498 Model Y у березні та 36 610 одиниць у квітні, що на 17,7% та 33% менше порівняно з тими ж місяцями 2023 року. Неназване джерело повідомило Reuters що Tesla планує скоротити виробництво Model Y щонайменше на 20% з березня по червень.

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І Model 3, і Model Y виготовляються на китайському заводі. Автовиробник виготовив 287 359 автомобілів на заводі в Шанхаї за перші чотири місяці року. Цікаво, що хоча це на 5% менше, ніж за аналогічний період 2023 року, виробництво Model 3 зросло на 10%.

Повідомляється, що цього року Tesla планує продати в Китаї від 600 000 до 700 000 авто з приблизно 2 мільйонів автомобілів, які вона має намір продати в усьому світі. Для порівняння, у 2023 році в країні було продано 603 664 автомобілі.

Reuters зазначає, що частка виробника на китайському ринку електромобілів знизилася до 6,8% протягом перших чотирьох місяців цього року, порівняно з 7,8% рік тому.

Autogeek За матеріалами:

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