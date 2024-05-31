Tesla скорочує виробництво електромобіля Model Y — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Tesla скорочує виробництво електромобіля Model Y

Технології&Авто
8
Tesla скорочує виробництво електромобіля Model Y
Tesla скорочує виробництво електромобіля Model Y
В останні місяці Tesla різко скоротила виробництво Model Y на своєму заводі в Шанхаї через уповільнення попиту на електромобілі в країні, але невідомо, чи плануються аналогічні скорочення на заводах у США та Німеччині.
Інформація від Китайської асоціації виробників автомобілів показує, що завод у Шанхаї виготовив 49 498 Model Y у березні та 36 610 одиниць у квітні, що на 17,7% та 33% менше порівняно з тими ж місяцями 2023 року. Неназване джерело повідомило Reuters що Tesla планує скоротити виробництво Model Y щонайменше на 20% з березня по червень.
Читайте також
І Model 3, і Model Y виготовляються на китайському заводі. Автовиробник виготовив 287 359 автомобілів на заводі в Шанхаї за перші чотири місяці року. Цікаво, що хоча це на 5% менше, ніж за аналогічний період 2023 року, виробництво Model 3 зросло на 10%.
Повідомляється, що цього року Tesla планує продати в Китаї від 600 000 до 700 000 авто з приблизно 2 мільйонів автомобілів, які вона має намір продати в усьому світі. Для порівняння, у 2023 році в країні було продано 603 664 автомобілі.
Reuters зазначає, що частка виробника на китайському ринку електромобілів знизилася до 6,8% протягом перших чотирьох місяців цього року, порівняно з 7,8% рік тому.
За матеріалами:
Autogeek
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.