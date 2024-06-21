У США готується колективний позов проти Tesla — Finance.ua

У США готується колективний позов проти Tesla 21.06.2024, 00:23 — Фондовий ринок

У США готується колективний позов проти Tesla

Суд у США дозволив власникам автомобілів Tesla подати колективний позов проти компанії, звинувачуючи її в монополізації ринків ремонту та запчастин.

Про це пише Autoblog.

Власники стверджують, що зіткнулися з високими цінами і довгими термінами очікування через побоювання втратити гарантійне покриття. Окружний суддя Тріна Томпсон із Сан-Франциско ухвалила, що господарі електрокарів можуть довести, що Tesla змушувала їх платити завищені ціни і довго чекати ремонту, погрожуючи позбавленням гарантії.

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Позивачі заявляють, що дії Tesla порушують федеральний антимонопольний закон Шермана та антимонопольне законодавство Каліфорнії. Суддя Томпсон знайшла докази монополізації ремонту в недостатній кількості авторизованих сервісних центрів і вимозі проведення діагностичних і програмних оновлень виключно компанією. Докази монополізації запчастин включають обмеження на продаж оригінальних запчастин виробникам, а також обмежений продаж запчастин споживачам.

Крім того, Томпсон виявила ознаки незаконного «зв'язування» різних ринків, примушуючи клієнтів до небажаних покупок. Tesla та її юристи поки не прокоментували ситуацію. Компанія раніше стверджувала, що скарга ґрунтується на «нелогічній теорії», яка припускає, що Tesla навмисно погіршувала якість ремонту і запчастин, що могло б зашкодити її прибутковому бізнесу з продажу та оренди автомобілів.

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Адвокат позивачів Метт Руан заявив, що власники задоволені аргументованим рішенням суду і чекають наступного етапу справи. Скарга об’єднує п’ять позовів від власників, які оплатили ремонт і запчастини Tesla з березня 2019 року. Власники зазначають, що Tesla, на відміну від конкурентів, наполягає на використанні своїх сервісів і запчастин, не дозволяючи звертатися до незалежних майстерень і використовувати запчастини інших виробників.

Tesla продає автомобілі безпосередньо споживачам, минаючи франчайзингові схеми. У 2023 році компанія повідомила про доходи від послуг та інших автомобільних операцій у розмірі 8,3 мільярда доларів, що становить 9% від загального доходу в 96,8 мільярда доларів, водночас продажі автомобілів становили 78,5 мільярда доларів.

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