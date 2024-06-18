Tesla розпочала судову боротьбу після підтвердження акціонерами виплати Маску $56 млрд — Finance.ua

Tesla розпочала судову боротьбу після підтвердження акціонерами виплати Маску $56 млрд Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Tesla розпочала судову боротьбу після підтвердження акціонерами виплати Маску $56 млрд

Автовиробник Tesla розпочав боротьбу за юридичне визнання голосування акціонерів на користь рекордної компенсації Ілона Маска у $56 млрд. Компанія заявила судді штату Делавер Кетлін Маккормік, що це голосування «значно впливає» на її попереднє рішення про анулювання виплати.

Про це пише Reuters

Tesla написала судді Кетлін Маккормік, що сторони у справі про пакет заробітної плати тепер мають викласти свої юридичні інтерпретації підтвердження зарплати Маска у четвер, а не продовжувати розгляд справи за попереднім графіком.

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«Схвалення акціонерами Tesla суттєво вплине на претензії та питання у цьому позові, включаючи остаточне рішення суду», — заявили адвокати Tesla у листі Маккормік, який було подано до суду.

Грег Варалло, адвокат акціонерів у справі проти пакету заробітної плати, заявив, що підтвердження виплати «не має юридичної сили» для справи і що він коротко пояснить свої аргументи у пʼятницю.

Tesla заявляє, що процес схвалення виплати був «новаторським», і неясно, чи Маккормік і Верховний суд штату Делавер схвалять результат. Tesla стверджує, що підтвердження виплати тепер вирішило проблеми, порушенті в січневій ухвалі Маккорміка.

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У 2018 році рада директорів Tesla ухвалила рішення про компенсаційну виплату Маску на десятирічний термін. Винагорода складалася з 12 траншів опціонів на акції Tesla, які мали перейти Маску за умови, що капіталізація автовиробника збільшиться на $50 млрд, а сама компанія досягне певних цілей виручки.

Того ж року один з акціонерів Tesla Річард Торнетта зажадав анулювати бонус, вважаючи його надмірним. Він подав позов до суду. Також із критикою угоди виступив і великий інвестор — пенсійний фонд California State Teachers Retirement System (CalSTRS).

У січні 2024-го суд встановив, що Маск контролював у 2018 році процес, який призвів до виплати йому пакету заробітної плати, і що Tesla приховала від акціонерів ключову інформацію, щоб мільярдер отримав бонус.

Спеціальний комітет ради директорів розглянув пакет винагород і дійшов висновку, що він відповідає інтересам акціонерів, що за словами Tesla, вирішило проблему домінування Маска в цьому процесі.

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