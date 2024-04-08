Верховний суд Бразилії відкрив кримінальне провадження проти Маска — Finance.ua

Верховний суд Бразилії відкрив кримінальне провадження проти Маска Сьогодні 12:21 — Світ

Верховний суд Бразилії відкрив кримінальне провадження проти Маска

Суддя Верховного суду Бразилії Александре де Мораєс розпочав розслідування щодо ймовірного перешкоджання Ілоном Маском правосуддю на тлі конфлікту з мільярдером через його соціальну мережу X.

Про це повідомляє агенція Bloomberg

«Суддя Верховного суду Бразилії Александре де Мораєс відкрив розслідування щодо того, чи Маск перешкоджав правосуддю, посиливши суперечку з мільярдером через його соціальну мережу X», — йдеться у повідомленні.

У документі, оприлюдненому судом, йдеться, що мільярдер «розпочав кампанію з дезінформації» та що X зловживає економічною владою з метою «незаконного впливу на громадську думку».

Такі кроки були зроблені після того, як Ілон Маск заявив, що не виконуватиме рішення суду про обмеження, накладені на деякі акаунти X у Бразилії.

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У кількох своїх дописах у соціальних мережах протягом вихідних мільярдер критикував Мораєса, звинувачуючи його у зраді конституції та закликаючи до імпічменту.

Станом на вечір неділі, 7 квітня, низка акаунтів, пов’язаних з правими бразильськими підприємцями, колишніми політиками та цифровими лідерами, залишалися заблокованими.

Окрім того, у публікації в суботу Маск повідомив, що бразильський суд погрожує заблокувати доступ до соцмережі X в усій країні.

Укрінформ За матеріалами:

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