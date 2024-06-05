Tesla планує витратити $3−4 млрд на обладнання Nvidia у 2024 році — Finance.ua

Tesla планує витратити $3−4 млрд на обладнання Nvidia у 2024 році
Tesla витратить від 3 до 4 мільярдів доларів на придбання чіпсета компанії Nvidia.
Про це повідомив генеральний директор Ілон Маск у своєму пості на X.
«Цього року Tesla, ймовірно, витратить від 3 до 4 мільярдів доларів на придбання обладнання компанії Nvidia», — ідеться у повідомленні.
Також повідомляється, що з 10 мільярдів доларів капітальних витрат на штучний інтелект в 2024 році, близько половини будуть внутрішніми витратами.
«Для побудови навчальних суперкластерів ШІ обладнання NVidia (sic) становить близько 2/3 витрат», — заявив Маск у своєму пості на X.
Ілон Маск підтвердив, що перенаправив процесори, вироблені Nvidia для додатків штучного інтелекту (AI), призначених для Tesla. У квітні Маск запевнив інвесторів Tesla, що до кінця року він придбає десятки тисяч передових процесорів від Nvidia під назвою H100, і що виробник електромобілів інвестує 10 мільярдів доларів у розробку ШІ.
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