Tesla планує витратити $3−4 млрд на обладнання Nvidia у 2024 році — Finance.ua

Tesla планує витратити $3−4 млрд на обладнання Nvidia у 2024 році Сьогодні 22:17 — Фондовий ринок

Tesla планує витратити $3−4 млрд на обладнання Nvidia у 2024 році

Tesla витратить від 3 до 4 мільярдів доларів на придбання чіпсета компанії Nvidia.

Про це повідомив генеральний директор Ілон Маск у своєму пості на X.

«Цього року Tesla, ймовірно, витратить від 3 до 4 мільярдів доларів на придбання обладнання компанії Nvidia», — ідеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що з 10 мільярдів доларів капітальних витрат на штучний інтелект в 2024 році, близько половини будуть внутрішніми витратами.

«Для побудови навчальних суперкластерів ШІ обладнання NVidia (sic) становить близько 2/3 витрат», — заявив Маск у своєму пості на X.

Ілон Маск підтвердив, що перенаправив процесори, вироблені Nvidia для додатків штучного інтелекту (AI), призначених для Tesla. У квітні Маск запевнив інвесторів Tesla, що до кінця року він придбає десятки тисяч передових процесорів від Nvidia під назвою H100, і що виробник електромобілів інвестує 10 мільярдів доларів у розробку ШІ.

УНН За матеріалами:

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