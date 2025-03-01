Tesla відкликає 380 тисяч авто в США через проблему з кермовим управлінням — Finance.ua

Tesla відкликає 380 тисяч авто в США через проблему з кермовим управлінням Сьогодні 03:01 — Технології&Авто

Tesla відкликає 380 тисяч авто в США через проблему з кермовим управлінням

Компанія Tesla повідомила, що відкликає близько 380 тис. автомобілів у США. Причина — несправність підсилювача кермового управління, що може призвести до збільшення зусиль на кермовому колесі, насамперед на низьких швидкостях, що збільшує ризик аварії.

Про це пише CNN.

Які моделі потрапили під відкликання

Відкликання почалось після розслідування, яке тривало понад рік. Його здійснювала Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (НАБДР) після того, як деякі власники Tesla повідомили про несправності кермового управління.

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Деякі не могли повернути кермо, а інші повідомляли, що для цього доводилось докладати зусиль.

За даними НАБДР, торік через такі проблеми довелось відбуксирувати понад 50 автомобілів.

Компанія Tesla повідомила, що деякі седани Model 3 та кросовери Model Y 2023, які працюють на застарілому програмному забезпеченні, можуть зазнати поломки через перенапруження, що може викликати перевантаження компонентів приводу двигуна на печатній платі.

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У компанії додали, що у випадку, коли стан перевантаження відбувається під час руху авто, кермове управління не змінюється і спрацьовує візуальне сповіщення. Але як тільки авто зупиняється, кермове управління може вийти з ладу та залишатись відключеним, коли авто знову почне рух.

Як усуватимуть проблему

Станом на 10 січня 2025 року Tesla виявила 3012 гарантійних претензій, які пов’язані чи можуть бути пов’язані з цією проблемою.

Даних про аварії чи смерті унаслідок цієї проблеми компанії не надходило.

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У Tesla повідомили, що випустили безпровідне оновлення програмного забезпечення, аби усунути несправність.

Це відкликання стало другим масштабним відкликанням Tesla у 2025 році. У січні компанія відкликала близько 239 000 авто через несправні камери заднього виду.

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