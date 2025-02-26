Tesla викупить частину активів збанкрутілого німецького виробника систем автоматизації Manz — Finance.ua

Tesla викупить частину активів збанкрутілого німецького виробника систем автоматизації Manz 26.02.2025, 01:05 — Технології&Авто

Tesla викупить частину активів збанкрутілого німецького виробника систем автоматизації Manz

Американський виробник електромобілів Tesla Inc. домовився про покупку частини активів німецького постачальника систем автоматизації Manz AG, який зіткнувся з фінансовими труднощами та розпочав процедуру банкрутства.

Про це пише Bloomberg 25 лютого.

Tesla Automation, що виробляє спеціалізоване обладнання на трьох заводах у Німеччині, розширить свою діяльність, додавши до неї майданчик Manz у місті Ройтлінген.

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Компанія планує найняти понад 300 співробітників і придбає рухоме майно, повідомила Manz. Сума угоди не розголошується.

Після завершення угоди близько 100 працівників Manz залишаться без роботи.

Manz AG спеціалізується на розробці високотехнологічного обладнання для таких галузей, як електромобільність, виробництво батарей, електроніка та енергетика. Основні напрямки діяльності — створення систем для виробництва літій-іонних акумуляторів.

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Останні роки принесли Manz серйозні виклики. Через спад на європейському ринку батарей, де попит не виправдав очікувань, та через значні інвестиції в технології, які не окупилися, компанія зіткнулася з фінансовими труднощами. У грудні 2024 року Manz оголосила про неплатоспроможність, спричинену браком ліквідності та накопиченими збитками. Зараз вона перебуває в процесі банкрутства.

Tesla нарощує потужності з автоматизації на важливому німецькому ринку, намагаючись подолати падіння продажів у Європі. У січні реєстрація автомобілів компанії, яку очолює Ілон Маск, у регіоні впала на 45%, хоча загальний попит на електромобілі зростає.

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