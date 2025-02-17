Tesla вдосконалює захист Cybertruck — електромобіль отримає захист батареї та посилені пороги Сьогодні 02:26 — Технології&Авто

Tesla вдосконалює захист Cybertruck — електромобіль отримає захист батареї та посилені пороги

Інноваційний електропікап Tesla Cybertruck, який мав стати ідеальним транспортним засобом для бездоріжжя, зіткнувся з проблемою недостатнього захисту акумулятора. Власники скаржилися на пошкодження батареї під час руху складним рельєфом, а в деяких випадках удари призводили до займання.

Наразі Tesla завершила тестування додаткової броні для батареї та захисних порогів (rock sliders), які невдовзі надійдуть у продаж.

Cybertruck має вражаючий кліренс, але алюмінієвий захист днища не витримував жорстких випробувань. Очікується, що нові елементи броні виправлять цей недолік. Компанія поки що не оголосила ціну, але аналогічні комплекти від сторонніх виробників коштують від 2 995 до 4 495 доларів.

Для тих, хто шукає автомобіль 2025 року з підвищеною прохідністю, Cybertruck із покращеним захистом стане чудовим варіантом. Наразі невідомо, чи увійдуть ці елементи до стандартної комплектації топової версії Cyberbeast, але шанувальники бездоріжжя вже з нетерпінням очікують на новинку.

Ampercar За матеріалами:

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