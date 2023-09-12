Tesla розробляє суперкомпʼютер, який може збільшити її капіталізацію на $600 млрд — Finance.ua

Tesla розробляє суперкомпʼютер, який може збільшити її капіталізацію на $600 млрд
Суперкомпʼютер Dojo компанії Tesla може призвести до стрибка ринкової вартості автовиробника майже на $600 млрд за рахунок стимулювання впровадження роботаксі та його програмних послуг.
Про це пише Reuters із посиланням на аналітиків Morgan Stanley.
Виробник електромобілів у липні розпочав розробку суперкомпʼютера, що використовується для навчання моделей штучного інтелекту для безпілотних автомобілів. Tesla планує витратити понад $1 млрд на Dojo протягом наступного року.
Dojo може відкрити нові доступні ринки, які «виходять далеко за рамки продажу автомобілів за фіксованою ціною», заявили аналітики Morgan Stanley.
Брокерська компанія з Уолл-стріт підвищила рекомендацію щодо акцій Tesla і зробила їх «кращим вибором», замінивши акції Ferrari, зареєстровані в США.
Morgan Stanley підвищив цільовий показник за акціями Tesla на 12−18 місяців на 60% до $400 — найвищого показника серед брокерських компаній Уолл-стріт згідно з даними LSEG — що, за його оцінками, дасть виробнику електромобілів ринкову капіталізацію близько $1,39 трлн.
Очікується, що Dojo принесе найбільшу вигоду в галузі програмного забезпечення та послуг. Morgan Stanley підвищив оцінку доходів від бізнесу мережевих послуг Tesla до $335 млрд 2040 року з $157 млрд раніше.
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