Tesla розробляє свій «наступний автомобіль за $25 тис.» у стилістиці Cybertruck — Finance.ua
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Tesla розробляє свій «наступний автомобіль за $25 тис.» у стилістиці Cybertruck

Технології&Авто
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Tesla розробляє свій «наступний автомобіль за $25 тис.» у стилістиці Cybertruck
Tesla розробляє свій «наступний автомобіль за $25 тис.» у стилістиці Cybertruck
Tesla готується створити електромобіль вартістю 25 тис. доларів, побудований на платформі компанії наступного покоління. Інформацією про це поділився біограф Ілона Маска Уолтер Айзексон, який детально описав план побудови такого електромобіля.
У майбутньої машини буде схожий до Cybertruck футуристичний дизайн.
Нагадаємо, кіберпікап вперше анонсували в 2019-му, проте виробництво почалося лише цьогоріч, із планами почати продажі в 2024-му, повідомляє The Verge.
Ілон Маск вже не вперше говорить про електромобіль вартістю 25 тис. доларів. На його думку, це зробить Tesla десятитрильйонною компанією. Маску вже показали два варіанти дизайну авто. Основний критерій — «щоб люди подумали, що це щось із майбутнього».
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Раніше стало відомо, що Tesla та McDonald’s запускають у Китаї «Cyber ​​Spoon» — ложку для морозива McFlurry за $4, натхненну Cybertruck. Щоправда, гендиректор автовиробника Ілон Маск, схоже, не знав про таку рекламну акцію й на початку обізвав її фейком.
Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному обліковому записі Tesla в Weibo у Китаї, для продажу розроблять 50 000 «кіберложок».
Маск тим часом у коментарі під дописом шанувальника Tesla Сойєра Мерріта про «Cyber ​​Spoon» назвав цю новину «фейком».
Утім Мерріт роз’яснив Ілону, що інформація взята з офіційних соціальних мереж автовиробника, на що мільярдер відповів: «У такому випадку я обов’язково її куплю!»
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За матеріалами:
ITC.ua
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