Tesla призупинила замовлення Model S і X у Китаї на тлі торгової війни — Finance.ua

Tesla призупинила замовлення Model S і X у Китаї на тлі торгової війни Сьогодні 19:45 — Фондовий ринок

Tesla призупинила замовлення Model S і X у Китаї на тлі торгової війни

Tesla призупинила прийом нових замовлень на автомобілі Model S і Model X на своєму китайському сайті. Це сталося на тлі торгової війни між США і Китаєм.

Про це повідомляє CNN

Обидва автомобілі (Model S і Model X) виробляються в США та імпортуються в Китай. Нові замовлення на ці моделі стали недоступні не тільки на сайті, але і в міні-додатку Tesla в WeChat.

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Хоч компанія не пояснила причини, але це сталося на тлі посилення торговельної війни між Китаєм і США. Зокрема, у п’ятницю Пекін підвищив тарифи на імпорт із Вашингтона до 125% після того, як президент США Дональд Трамп вирішив підвищити мита на китайські товари до 145%.

Більш високі мита в США значно збільшують роздрібну вартість для китайських споживачів, роблячи ці автомобілі дорожчими за електромобілі місцевого виробництва.

Компанія Tesla в Остіні (штат Техас) постраждала менше за інших автовиробників від мит Трампа, оскільки більшу частину машин для американського ринку вона виробляє всередині Сполучених Штатів. Водночас, моделі машин Model 3 і Model Y Tesla виробляє на своєму заводі в Шанхаї — як для китайського ринку, так і на експорт в Європу, і саме ці моделі становлять більшу частину продажів компанії.

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За даними аналітика Лі Янвея з Асоціації автодилерів Китаю, у 2024 році до Китаю було імпортовано 1553 автомобілі Model X і 311 Model S (нині припинені для замовлень у Китаї). Ці дві моделі склали менше 0,5% від загального обсягу поставок Tesla, який перевищив 657 000 автомобілів минулого року.

При цьому, зростання конкуренції з боку китайських виробників, таких як BYD, також негативно позначилося на продажах Tesla в Китаї. Поставки транспорту, що охоплює преміальні седани і позашляховики Tesla, а також Cybertruck, знизилися на 25% у першому кварталі по всьому світу. Переважно через відсутність оновлень моделей і критику політичних висловлювань Ілона Маска.

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