Tesla призупинила замовлення Model S і X у Китаї на тлі торгової війни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Tesla призупинила замовлення Model S і X у Китаї на тлі торгової війни

Фондовий ринок
34
Tesla призупинила замовлення Model S і X у Китаї на тлі торгової війни
Tesla призупинила замовлення Model S і X у Китаї на тлі торгової війни
Tesla призупинила прийом нових замовлень на автомобілі Model S і Model X на своєму китайському сайті. Це сталося на тлі торгової війни між США і Китаєм.
Про це повідомляє CNN.
Обидва автомобілі (Model S і Model X) виробляються в США та імпортуються в Китай. Нові замовлення на ці моделі стали недоступні не тільки на сайті, але і в міні-додатку Tesla в WeChat.
Читайте також
Хоч компанія не пояснила причини, але це сталося на тлі посилення торговельної війни між Китаєм і США. Зокрема, у п’ятницю Пекін підвищив тарифи на імпорт із Вашингтона до 125% після того, як президент США Дональд Трамп вирішив підвищити мита на китайські товари до 145%.
Більш високі мита в США значно збільшують роздрібну вартість для китайських споживачів, роблячи ці автомобілі дорожчими за електромобілі місцевого виробництва.
Компанія Tesla в Остіні (штат Техас) постраждала менше за інших автовиробників від мит Трампа, оскільки більшу частину машин для американського ринку вона виробляє всередині Сполучених Штатів. Водночас, моделі машин Model 3 і Model Y Tesla виробляє на своєму заводі в Шанхаї — як для китайського ринку, так і на експорт в Європу, і саме ці моделі становлять більшу частину продажів компанії.
Читайте також
За даними аналітика Лі Янвея з Асоціації автодилерів Китаю, у 2024 році до Китаю було імпортовано 1553 автомобілі Model X і 311 Model S (нині припинені для замовлень у Китаї). Ці дві моделі склали менше 0,5% від загального обсягу поставок Tesla, який перевищив 657 000 автомобілів минулого року.
При цьому, зростання конкуренції з боку китайських виробників, таких як BYD, також негативно позначилося на продажах Tesla в Китаї. Поставки транспорту, що охоплює преміальні седани і позашляховики Tesla, а також Cybertruck, знизилися на 25% у першому кварталі по всьому світу. Переважно через відсутність оновлень моделей і критику політичних висловлювань Ілона Маска.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems