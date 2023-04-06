Tesla нарощує виробництво автомобільних акумуляторів — Finance.ua

Tesla нарощує виробництво автомобільних акумуляторів 06.04.2023, 00:29 — Технології&Авто

Tesla нарощує виробництво автомобільних акумуляторів

Останніми роками китайські виробники відвойовували частку ринку автомобільних акумуляторів, щоб домінувати у світових поставках. Однак нові батареї від американської Tesla налаштовані змінити галузь.

Про це пише Financial Times.

Як зазначає видання, останнім часом акумулятори для електромобілів зазнали швидких технологічних змін. Дотепер пріоритетом було покращення густини енергії для збільшення запасу ходу: це робили шляхом зміни складу матеріалів акумулятора, тоді як формі елементів приділялося менше уваги.

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Провідними стандартами були форми плоских мішечків або прямокутних коробок. Водночас циліндричні елементи батареї довгий час вважалися менш привабливим варіантом, оскільки порожнечі між круглими елементами, складеними разом, сприймалися як втрачений простір. Минулого року батареї такого типу становили лише п’яту частину світового ринку.

Проте Tesla робить велику ставку на те, що вони стануть майбутнім промисловим стандартом. Виробник розробив циліндричні елементи діаметром 46 мм і довжиною 80 мм із густиною енергії, яка в п’ять разів перевищує цей показник поточних акумуляторів більшості автівок Tesla.

Нові елементи дешевші у виробництві, ніж попередні версії, адже використовують матеріал, який включає алюміній — відносно поширений і дешевий метал, і загалом менше сировини. Оновлені батареї також мають меншу кількість деталей, що означає й меншу вагу. Їх легше масово виробляти, оскільки не потрібно налаштовувати під різні форми та конструкції автомобілів.

Це відбувається на тлі американського закону про зниження інфляції, який підвищив ставки для світових виробників електромобілів, серед яких і китайські компанії з виготовлення акумуляторів. Законодавство передбачає споживчий податковий кредит для покупців електромобілів, якщо автівку зібрали в США, а виробництво не залучало «іноземних організацій, що викликають занепокоєння».

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Електрокар із акумулятором, повністю виготовленим на заводах Tesla в Остіні та Неваді, дозволить компанії отримати субсидії, а також збільшити продажі завдяки податковим пільгам для покупців.

В останні місяці Tesla збільшила виробництво акумуляторів у США. Фірма замовила матеріали для акумуляторів у південнокорейської компанії L&F на 2,9 млрд доларів замість повністю виготовлених батарей. Це означатиме більшу доступність акумуляторів та вищу маржу на продані автомобілі.

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Як пише FT, це прикро для таких компаній, як Panasonic і LG Energy Solution, які зробили ставку на те, що Tesla продовжуватиме покладатися на їхні технології для акумуляторів. На створення потужностей і постачання багатьох запчастин, спеціально розроблених для Tesla, було витрачено мільярди. Відповідно є високі ринкові очікування для виробників акумуляторів.

При цьому обсяги продажів електромобілів у всьому світі зростають і попит на акумулятори залишатиметься високим на тлі постійної нестачі виробничих потужностей. І поки Tesla не збільшить виробництво, щоб відповідати продажам автомобілів, вона залишається залежною від постачальників.

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