Додаток Tesla дозволив випадково викрасти чужий електромобіль — Finance.ua

Додаток Tesla дозволив випадково викрасти чужий електромобіль 14.03.2023, 17:22 — Особисті фінанси

Додаток Tesla дозволив випадково викрасти чужий електромобіль, Фото: Спадщина.UA

Раджеш Рандев, житель Ванкувера, Канада, поспішав забрати своїх дітей зі школи, коли він сів у свою Tesla Model 3 та поїхав. Проте згодом Рандев зрозумів, що це був чужий автомобіль. За фактом: він викрав чужу Tesla Model 3 за допомогою програми для смартфона.

Інцидент стався 7 березня. Рандев переплутав свою білу Tesla Model 3 з такою самою машиною, яка була припаркована поруч. Він запідозрив, що це інша машина, коли побачив тріщину на лобовому склі, і зателефонував дружині, щоб спитати її, що сталося. Підозри посилилися, коли він не зміг знайти зарядний пристрій свого телефону в машині.

«Через якийсь час я отримав на свій телефон повідомлення, в якому говорилося: «Раджеш, ти ведеш Теслу?», — розповідає чоловік.

Повідомлення було від Махмуда, власника Tesla Model 3, яку він випадково викрав. Махмуд знайшов номер телефону Рандева в документах, що залишились у його машині.

Рандев зателефонував Махмуду і вони домовилися обмінятися машинами, коли Рандев забере дітей зі школи. У підсумку Рандев зміг двічі відкрити чужу Tesla Model 3 та проїхати на ній до пункту призначення.

Програма Tesla для телефону дозволяє користувачам розблокувати свої автомобілі та вирушити в поїздку, однак вона пов’язана з автомобілем кожного власника. Програма не повинна відкривати інші автомобілі.

Офіційного коментаря Tesla наразі не було.

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