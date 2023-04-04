Tesla вперше відкликає електровантажівки Semi — Finance.ua
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Tesla вперше відкликає електровантажівки Semi

Технології&Авто
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Tesla вперше відкликає електровантажівки Semi
Tesla вперше відкликає електровантажівки Semi
Tesla оголосила про добровільне відкликання вантажівок Semi, вперше відтоді, як компанія почала доставки великих електровантажівок клієнтам у грудні 2022 року.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.
Відповідно до поданих документів про відкликання, розміщених на веб-сайті Національного управління безпеки дорожнього руху США, йдеться про 35 вантажівок Tesla Semi.
Вантажівки були виготовлені з електронним модулем клапана стоянкового гальма, в якому був виявлений дефект постачальником Bendix у лютому 2023 року.
Цей дефект робив водіїв вразливими до інцидентів та збільшив ймовірність аварії на дорозі.
Дефектні модулі можуть «не перейти в положення паркування, коли стоянкове гальмо активовано», таким чином Semi може самостійно відкотитися з місця паркування без відома водія.
Відповідно до документів, станом на сьогодні це не призвело до аварії чи будь-яких пошкоджень.
За матеріалами:
Укрінформ
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